https://ria.ru/20211110/aeroflot-1758405118.html

Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире

Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире - РИА Новости, 10.11.2021

Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире

Аэрофлот занял по итогам октября первое место среди крупнейших авиакомпаний мира по пунктуальности выполнения полетов согласно данным рейтинга On-Time... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:49

2021-11-10T14:49

2021-11-10T14:49

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_a83acd620e55c8965d9e74d1e2e982b2.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Аэрофлот занял по итогам октября первое место среди крупнейших авиакомпаний мира по пунктуальности выполнения полетов согласно данным рейтинга On-Time Performance Report.По данным рейтинга, составляемого британским холдингом Cirium, в октябре Аэрофлот в соответствии с расписанием выполнил свыше 93% рейсов. Cirium отслеживает выполнение более 100 тысяч рейсов ежедневно.Аэрофлот опередил в рейтинге американскую Delta и южноамериканский авиахолдинг LATAM.Как отметили в Аэрофлоте, перевозчик сохраняет мировое лидерство по пунктуальности благодаря набору эффективных мер, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, который должен ускорить и упростить для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.

https://ria.ru/20211109/aeroflot-1758231228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия