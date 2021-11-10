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Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире
Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире - РИА Новости, 10.11.2021
Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире
Аэрофлот занял по итогам октября первое место среди крупнейших авиакомпаний мира по пунктуальности выполнения полетов согласно данным рейтинга On-Time... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:49
2021-11-10T14:49
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Аэрофлот занял по итогам октября первое место среди крупнейших авиакомпаний мира по пунктуальности выполнения полетов согласно данным рейтинга On-Time Performance Report.По данным рейтинга, составляемого британским холдингом Cirium, в октябре Аэрофлот в соответствии с расписанием выполнил свыше 93% рейсов. Cirium отслеживает выполнение более 100 тысяч рейсов ежедневно.Аэрофлот опередил в рейтинге американскую Delta и южноамериканский авиахолдинг LATAM.Как отметили в Аэрофлоте, перевозчик сохраняет мировое лидерство по пунктуальности благодаря набору эффективных мер, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, который должен ускорить и упростить для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
14:49 10.11.2021
 

Аэрофлот третий месяц подряд признан лидером по пунктуальности в мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Аэрофлот занял по итогам октября первое место среди крупнейших авиакомпаний мира по пунктуальности выполнения полетов согласно данным рейтинга On-Time Performance Report.
По данным рейтинга, составляемого британским холдингом Cirium, в октябре Аэрофлот в соответствии с расписанием выполнил свыше 93% рейсов. Cirium отслеживает выполнение более 100 тысяч рейсов ежедневно.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 14:22
"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам
Аэрофлот опередил в рейтинге американскую Delta и южноамериканский авиахолдинг LATAM.
Как отметили в Аэрофлоте, перевозчик сохраняет мировое лидерство по пунктуальности благодаря набору эффективных мер, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, который должен ускорить и упростить для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.
 
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