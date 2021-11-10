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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211110/adygeya-1758438293.html
Кумпилов назвал межнациональную обстановку в Адыгее спокойной
Кумпилов назвал межнациональную обстановку в Адыгее спокойной - РИА Новости, 10.11.2021
Кумпилов назвал межнациональную обстановку в Адыгее спокойной
Межнациональная и межконфессиональная обстановка в Адыгее стабильна благодаря взаимодействию с общественниками, заявил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:21
2021-11-10T17:21
республика адыгея
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Межнациональная и межконфессиональная обстановка в Адыгее стабильна благодаря взаимодействию с общественниками, заявил глава республики Мурат Кумпилов.Глава Адыгеи на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениям заявил, что общественное согласие является главным условием для стабильного развития региона, говорится в сообщении."Кумпилов подчеркнул, что благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остаётся стабильной и спокойной", - отмечается в релизе.При этом особенно важным является сохранение стабильности в период пандемии, добавил он."Наша с вами задача – поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются, и они не останутся один на один со своей проблемой", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные на заседании совета.
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общество, республика адыгея, мурат кумпилов
17:21 10.11.2021
 
Кумпилов назвал межнациональную обстановку в Адыгее спокойной

Глава Адыгеи Кумпилов назвал межнациональную обстановку в регионе стабильной и спокойной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Межнациональная и межконфессиональная обстановка в Адыгее стабильна благодаря взаимодействию с общественниками, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениям заявил, что общественное согласие является главным условием для стабильного развития региона, говорится в сообщении.
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"Кумпилов подчеркнул, что благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остаётся стабильной и спокойной", - отмечается в релизе.
При этом особенно важным является сохранение стабильности в период пандемии, добавил он.
"Наша с вами задача – поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются, и они не останутся один на один со своей проблемой", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные на заседании совета.
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Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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