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В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.11.2021
В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:35
2021-11-09T06:35
2021-11-09T06:35
в мире
землетрясение
никарагуа
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 2.53 по времени UTC (5.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к юго-западу от населенного пункта Масачапа. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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в мире, землетрясение, никарагуа
В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8