https://ria.ru/20211109/zemletryasenie-1758155288.html

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.11.2021

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:35

2021-11-09T06:35

2021-11-09T06:35

в мире

землетрясение

никарагуа

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 2.53 по времени UTC (5.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к юго-западу от населенного пункта Масачапа. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20211103/zemletryasenie-1757478682.html

никарагуа

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2021

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в мире, землетрясение, никарагуа