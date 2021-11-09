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Опрос показал отношение украинцев к второму сроку Зеленского
Опрос показал отношение украинцев к второму сроку Зеленского - РИА Новости, 09.11.2021
Опрос показал отношение украинцев к второму сроку Зеленского
Более половины украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский остался на второй срок, четверть граждан поддерживают такую инициативу,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:27
2021-11-09T16:27
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Более половины украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский остался на второй срок, четверть граждан поддерживают такую инициативу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis), обнародованные на его сайте во вторник.Ранее Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства. В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать. По данным Социс, за Зеленского готовы проголосовать 18,6% жителей страны, а 29,3% опрошенных не проголосуют ни при каких обстоятельствах.По данным опроса, 56,6% опрошенных не поддерживают повторное баллотирование Зеленского в президенты, а 25,8% граждан, наоборот, поддерживают. При этом 8,9% граждан ответили, что до выборов еще далеко, чтобы знать окончательный ответ, а 8,8% респондентов вовсе затруднились ответить.Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:27 09.11.2021
 
Опрос показал отношение украинцев к второму сроку Зеленского

Опрос: более половины украинцев не хотят, чтобы Зеленский остался на второй срок

© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Более половины украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский остался на второй срок, четверть граждан поддерживают такую инициативу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis), обнародованные на его сайте во вторник.
Ранее Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства. В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать. По данным Социс, за Зеленского готовы проголосовать 18,6% жителей страны, а 29,3% опрошенных не проголосуют ни при каких обстоятельствах.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой
По данным опроса, 56,6% опрошенных не поддерживают повторное баллотирование Зеленского в президенты, а 25,8% граждан, наоборот, поддерживают. При этом 8,9% граждан ответили, что до выборов еще далеко, чтобы знать окончательный ответ, а 8,8% респондентов вовсе затруднились ответить.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
 
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