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https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html
Зеленскому придется тайно просить помощи у Путина
В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского - РИА Новости, 09.11.2021
Зеленскому придется тайно просить помощи у Путина
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:59
2021-11-09T03:01
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
илья кива
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства обратиться за помощью к его российскому коллеге Владимиру Путину.По словам Кивы, главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как утверждает депутат, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его "опорой и защитником".Кива выразил мнение, теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять."Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — подчеркнул Кива.Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.Обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, подчеркивает парламентарий, и простой народ будет благодарен главе страны. Кроме того, именно президент России сможет обеспечить главе Украины "спокойное правление без внешних и внутренних противников", считает депутат.
https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, илья кива, россия
02:59 09.11.2021 (обновлено: 03:01 09.11.2021)
 
В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского

Депутат Рады Кива: Зеленский обратится за помощью к Путину, чтобы сохранить власть в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства обратиться за помощью к его российскому коллеге Владимиру Путину.
"Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда", — заявил Кива.
По словам Кивы, главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как утверждает депутат, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его "опорой и защитником".
Кива выразил мнение, теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять.
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"Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — подчеркнул Кива.
Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.
Обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, подчеркивает парламентарий, и простой народ будет благодарен главе страны. Кроме того, именно президент России сможет обеспечить главе Украины "спокойное правление без внешних и внутренних противников", считает депутат.
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