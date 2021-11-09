https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html

Зеленскому придется тайно просить помощи у Путина

В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского - РИА Новости, 09.11.2021

Зеленскому придется тайно просить помощи у Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:59

2021-11-09T02:59

2021-11-09T03:01

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владимир зеленский

илья кива

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства обратиться за помощью к его российскому коллеге Владимиру Путину.По словам Кивы, главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как утверждает депутат, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его "опорой и защитником".Кива выразил мнение, теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять."Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — подчеркнул Кива.Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.Обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, подчеркивает парламентарий, и простой народ будет благодарен главе страны. Кроме того, именно президент России сможет обеспечить главе Украины "спокойное правление без внешних и внутренних противников", считает депутат.

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html

https://ria.ru/20211102/gaz-1757306672.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, илья кива, россия