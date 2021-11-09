02:59 09.11.2021 (обновлено: 03:01 09.11.2021)
В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
Депутат Рады Кива: Зеленский обратится за помощью к Путину, чтобы сохранить власть в Киеве
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства обратиться за помощью к его российскому коллеге Владимиру Путину.
"Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда", — заявил Кива.
По словам Кивы, главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как утверждает депутат, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его "опорой и защитником".
Кива выразил мнение, теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять.
"Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — подчеркнул Кива.
Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.
Обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, подчеркивает парламентарий, и простой народ будет благодарен главе страны. Кроме того, именно президент России сможет обеспечить главе Украины "спокойное правление без внешних и внутренних противников", считает депутат.