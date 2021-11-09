Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе
Захарова: кризис на польской границе - часть общей картины напряженности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе".
"Дорогой Лукаш, напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам. Примеров немало. Некоторые из них стали хрестоматийными", - написала Захарова.
По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу".
"Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И ещё. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
*Организация признана террористической и запрещена в России