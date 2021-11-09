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https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html
Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе
Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе - РИА Новости, 09.11.2021
Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:04
2021-11-09T14:04
в мире
мид польши
сергей лавров
мария захарова
госпогранкомитет белоруссии
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе"."Дорогой Лукаш, напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам. Примеров немало. Некоторые из них стали хрестоматийными", - написала Захарова.По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу"."Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И ещё. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", - заявила официальный представитель МИД РФ.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/zakharova-1758215086.html
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в мире, мид польши, сергей лавров, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:04 09.11.2021
 
Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе

Захарова: кризис на польской границе - часть общей картины напряженности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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"Дорогой Лукаш, напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам. Примеров немало. Некоторые из них стали хрестоматийными", - написала Захарова.
По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу".
"Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И ещё. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", - заявила официальный представитель МИД РФ.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
В миреМИД ПольшиСергей ЛавровМария ЗахароваГоспогранкомитет БелоруссииРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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