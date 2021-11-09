12:04 09.11.2021 (обновлено: 16:39 09.11.2021)
Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"
Захарова посоветовала Порошенко "молчать" и "молиться" после его слов об "адских санкциях"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов.
Ранее Порошенко заявил о поддержке "дружественных Польши и Литвы", которые "противостоят" потоку беженцев на границе с Белоруссией, и призвал мировое сообщество принять меры против Лукашенко "за миграционное нашествие". По мнению бывшего украинского лидера, жесткие ограничения стали бы "наименьшей международной карой" для Минска. При этом он предложил прибегнуть к ним не только в отношении белорусского президента, но и российского лидера Владимира Путина.
"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан?" — заметила Захарова.
Она напомнила Порошенко о том, что Россия "безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев", одним предоставив гражданство или убежище, другим оказав помощь.
Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. В Минске заявляли, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Лукашенко в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва стянули там войска.