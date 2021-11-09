https://ria.ru/20211109/zakharova-1758196029.html

Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"

Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях" - РИА Новости, 09.11.2021

Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:04

2021-11-09T12:04

2021-11-09T16:39

в мире

литва

африка

александр лукашенко

петр порошенко

мария захарова

госпогранкомитет белоруссии

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов. Ранее Порошенко заявил о поддержке "дружественных Польши и Литвы", которые "противостоят" потоку беженцев на границе с Белоруссией, и призвал мировое сообщество принять меры против Лукашенко "за миграционное нашествие". По мнению бывшего украинского лидера, жесткие ограничения стали бы "наименьшей международной карой" для Минска. При этом он предложил прибегнуть к ним не только в отношении белорусского президента, но и российского лидера Владимира Путина. Она напомнила Порошенко о том, что Россия "безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев", одним предоставив гражданство или убежище, другим оказав помощь. Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. В Минске заявляли, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Лукашенко в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва стянули там войска.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758220825.html

литва

африка

россия

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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T12:04 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, александр лукашенко, петр порошенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии