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Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"
Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях" - РИА Новости, 09.11.2021
Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:04
2021-11-09T16:39
в мире
литва
африка
александр лукашенко
петр порошенко
мария захарова
госпогранкомитет белоруссии
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов. Ранее Порошенко заявил о поддержке "дружественных Польши и Литвы", которые "противостоят" потоку беженцев на границе с Белоруссией, и призвал мировое сообщество принять меры против Лукашенко "за миграционное нашествие". По мнению бывшего украинского лидера, жесткие ограничения стали бы "наименьшей международной карой" для Минска. При этом он предложил прибегнуть к ним не только в отношении белорусского президента, но и российского лидера Владимира Путина. Она напомнила Порошенко о том, что Россия "безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев", одним предоставив гражданство или убежище, другим оказав помощь. Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. В Минске заявляли, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Лукашенко в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва стянули там войска.
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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки.
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в мире, литва, африка, александр лукашенко, петр порошенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:04 09.11.2021 (обновлено: 16:39 09.11.2021)
 
Захарова посоветовала Порошенко "молиться" после слов об "адских санкциях"

Захарова посоветовала Порошенко "молчать" и "молиться" после его слов об "адских санкциях"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-президенту Украины Петру Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов.

"Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Порошенко заявил о поддержке "дружественных Польши и Литвы", которые "противостоят" потоку беженцев на границе с Белоруссией, и призвал мировое сообщество принять меры против Лукашенко "за миграционное нашествие". По мнению бывшего украинского лидера, жесткие ограничения стали бы "наименьшей международной карой" для Минска. При этом он предложил прибегнуть к ним не только в отношении белорусского президента, но и российского лидера Владимира Путина.

"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан?" — заметила Захарова.

Она напомнила Порошенко о том, что Россия "безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев", одним предоставив гражданство или убежище, другим оказав помощь.
Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. В Минске заявляли, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Лукашенко в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва стянули там войска.
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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В миреЛитваАфрикаАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоМария ЗахароваГоспогранкомитет БелоруссииРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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