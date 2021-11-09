Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве
Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства выставили в Москве
© Пресс-служба РАХКонстантин Коровин "Портрет Леди", 1930
© Пресс-служба РАХ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщает пресс-центр комплекса.
"В новом проекте участвуют около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана. Основное ядро этого раздела составляют работы Константина Коровина разных лет, cреди которых следует особо отметить ранний шедевр "Гурзуф" 1912 года, произведения из знаменитой серии "Парижские бульвары" и замечательный портрет элегантной женщины", — говорится в сообщении.
В экспозицию вошли произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и других.
© Пресс-служба РАХ
Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло
1 из 4
Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХ
Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло
2 из 4
Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХ
МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло
3 из 4
МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХЭдвард Беккерман
4 из 4
Эдвард Беккерман
© Пресс-служба РАХ
1 из 4
Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
2 из 4
Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
3 из 4
МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло
© Пресс-служба РАХ
4 из 4
Эдвард Беккерман
© Пресс-служба РАХ
Среди представителей более молодого поколения центральное место занимает обширный блок произведений Бурлюка, включая работы японского, русского и американского периодов. Эту подборку дополняет полотно "Суд Париса" (1912) Бориса Анисфельда, а также работы других представителей русского авангарда: Роберта Фалька, Ивана Пуни, Александры Экстер, Михаила Ларионова, Владимира Баранова-Россине, Наталии Гончаровой.
© Пресс-служба РАХНаталья Гончарова "Натюрморт с крабом"
© Пресс-служба РАХ
Наталья Гончарова "Натюрморт с крабом"
По словам владельца нью-йоркской галереи АВА Анатолия Беккермана, сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, "представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства".
Галерея ABA — зарубежная организация, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. Учредители стремятся собирать и изучать художественное наследие русского зарубежья, а также творчество отдельных представителей целого пласта культуры, утраченной Россией в послереволюционные годы.
Выставка открыта до 12 декабря 2021 года.