https://ria.ru/20211109/vystavka-1758271870.html

Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве

Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве - РИА Новости, 09.11.2021

Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве

Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:14

2021-11-09T18:14

2021-11-09T18:14

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщает пресс-центр комплекса.В экспозицию вошли произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и других.Среди представителей более молодого поколения центральное место занимает обширный блок произведений Бурлюка, включая работы японского, русского и американского периодов. Эту подборку дополняет полотно "Суд Париса" (1912) Бориса Анисфельда, а также работы других представителей русского авангарда: Роберта Фалька, Ивана Пуни, Александры Экстер, Михаила Ларионова, Владимира Баранова-Россине, Наталии Гончаровой.По словам владельца нью-йоркской галереи АВА Анатолия Беккермана, сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, "представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства".Галерея ABA — зарубежная организация, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. Учредители стремятся собирать и изучать художественное наследие русского зарубежья, а также творчество отдельных представителей целого пласта культуры, утраченной Россией в послереволюционные годы.Выставка открыта до 12 декабря 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия художеств, новости культуры, россия, искусство, сша, музеи, выставки