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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/vystavka-1758271870.html
Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве
Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве
Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:14
2021-11-09T18:14
культура
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искусство
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщает пресс-центр комплекса.В экспозицию вошли произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и других.Среди представителей более молодого поколения центральное место занимает обширный блок произведений Бурлюка, включая работы японского, русского и американского периодов. Эту подборку дополняет полотно "Суд Париса" (1912) Бориса Анисфельда, а также работы других представителей русского авангарда: Роберта Фалька, Ивана Пуни, Александры Экстер, Михаила Ларионова, Владимира Баранова-Россине, Наталии Гончаровой.По словам владельца нью-йоркской галереи АВА Анатолия Беккермана, сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, "представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства".Галерея ABA — зарубежная организация, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. Учредители стремятся собирать и изучать художественное наследие русского зарубежья, а также творчество отдельных представителей целого пласта культуры, утраченной Россией в послереволюционные годы.Выставка открыта до 12 декабря 2021 года.
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российская академия художеств, новости культуры, россия, искусство, сша, музеи, выставки
18:14 09.11.2021
 
Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства представили в Москве

Коллекцию вывезенных шедевров русского искусства выставили в Москве

© Пресс-служба РАХКонстантин Коровин "Портрет Леди", 1930
Константин Коровин Портрет Леди, 1930
© Пресс-служба РАХ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, открылась во вторник в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщает пресс-центр комплекса.
"В новом проекте участвуют около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана. Основное ядро этого раздела составляют работы Константина Коровина разных лет, cреди которых следует особо отметить ранний шедевр "Гурзуф" 1912 года, произведения из знаменитой серии "Парижские бульвары" и замечательный портрет элегантной женщины", — говорится в сообщении.
В экспозицию вошли произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и других.
© Пресс-служба РАХ

Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло

Абрам Архипов Крестьянки на берегу
1 из 4

Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХ

Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло

Константин Коровин Крымский пейзаж. 1912
2 из 4

Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХ

МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло

Михаил Ларионов Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е
3 из 4

МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
© Пресс-служба РАХЭдвард Беккерман
Эдвард Беккерман
4 из 4
Эдвард Беккерман
© Пресс-служба РАХ
1 из 4

Абрам Архипов (1862-1930) "Крестьянки на берегу". Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
2 из 4

Константин Коровин (1861–1939) Крымский пейзаж. 1912. Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
3 из 4

МИХАИЛ ЛАРИОНОВ (1881-1964) Натюрморт c грушей и бутылкой бенедиктина. Конец 1920-х – 1930-е. Холст, масло

© Пресс-служба РАХ
4 из 4
Эдвард Беккерман
© Пресс-служба РАХ
Среди представителей более молодого поколения центральное место занимает обширный блок произведений Бурлюка, включая работы японского, русского и американского периодов. Эту подборку дополняет полотно "Суд Париса" (1912) Бориса Анисфельда, а также работы других представителей русского авангарда: Роберта Фалька, Ивана Пуни, Александры Экстер, Михаила Ларионова, Владимира Баранова-Россине, Наталии Гончаровой.
© Пресс-служба РАХНаталья Гончарова "Натюрморт с крабом"
Наталья Гончарова Натюрморт с крабом
© Пресс-служба РАХ
Наталья Гончарова "Натюрморт с крабом"
По словам владельца нью-йоркской галереи АВА Анатолия Беккермана, сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, "представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства".
Галерея ABA — зарубежная организация, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. Учредители стремятся собирать и изучать художественное наследие русского зарубежья, а также творчество отдельных представителей целого пласта культуры, утраченной Россией в послереволюционные годы.
Выставка открыта до 12 декабря 2021 года.
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