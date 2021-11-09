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Из-за этих ошибок вы потеряете много денег. Советы юриста
Юрист рассказал, кому откажут в налоговом вычете - РИА Новости, 09.11.2021
Из-за этих ошибок вы потеряете много денег. Советы юриста
Кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин рассказал, кто из россиян не сможет получить налоговый вычет после покупки квартиры. Его слова приводит портал... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:45
2021-11-09T19:45
2021-11-09T23:38
общество
жилье
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин рассказал, кто из россиян не сможет получить налоговый вычет после покупки квартиры. Его слова приводит портал ura.ru."Не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом. Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например у близких родственников", — сказал эксперт, указывая на прямой запрет в налоговом кодексе.Специалист также добавил, что в некоторых случаях в налоговом вычете могут отказать, если человек неправильно оформил документы. Например, предоставил договор, но забыл о документах об оплате.Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что получить налоговый вычет за квартиру можно дважды, то есть при покупке второй квартиры, если первое приобретенное жилье стоило менее двух миллионов рублей.
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общество, жилье, россия
19:45 09.11.2021 (обновлено: 23:38 09.11.2021)
Юрист рассказал, кому откажут в налоговом вычете
Юрист Брызгалин перечислил три причины отказа в налоговом вычете за квартиру
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин рассказал, кто из россиян не сможет получить налоговый вычет после покупки квартиры. Его слова приводит портал ura.ru
.
"Не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом. Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например у близких родственников", — сказал эксперт, указывая на прямой запрет в налоговом кодексе.
Специалист также добавил, что в некоторых случаях в налоговом вычете могут отказать, если человек неправильно оформил документы. Например, предоставил договор, но забыл о документах об оплате.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что получить налоговый вычет за квартиру можно дважды, то есть при покупке второй квартиры, если первое приобретенное жилье стоило менее двух миллионов рублей.