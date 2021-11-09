https://ria.ru/20211109/vatikan-1758268712.html
Ватикан назвал сотрудничество с Россией взаимовыгодным
Ватикан назвал сотрудничество с Россией взаимовыгодным - РИА Новости, 09.11.2021
Ватикан назвал сотрудничество с Россией взаимовыгодным
Сотрудничество Ватикана и России разностороннее и взаимовыгодное, особенно в сфере здравоохранения и культуры, заявил секретарь Святого престола по отношениям с РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:54
2021-11-09T16:54
2021-11-09T18:42
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михаил мишустин
московский патриархат
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Ватикана и России разностороннее и взаимовыгодное, особенно в сфере здравоохранения и культуры, заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер во время встречи в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Галлахер находится с официальным визитом в России 8-10 ноября. Ранее во вторник представитель Святого престола встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также в ходе визита запланированы переговоры с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом."(Между Россией и Ватиканом – ред.) есть очень много уровней сотрудничества, все они носят практический характер, все они взаимовыгодны, особенно, на мой взгляд, в сфере культуры и здравоохранения", - сказал Галлахер.Так, например, по его словам, многие российские дети "смогли воспользоваться колоссальным профессионализмом и опытом врачей" клиники Bambino Gesù (Бамбино Джезу), и выразил надежду, что "это сотрудничество еще продолжиться долгие годы"."Мы, конечно, хотим помогать отдельным детям, но, помимо этого, мы также бы хотели делиться опытом наших докторов, многие из них – первопроходцы в своих областях. Мне кажется, что знания, которые приобретены, могли бы быть распространены, чтобы можно было помогать детям в других местах", - заключил архиепископ.
https://ria.ru/20211109/mishustin-1758250059.html
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ватикан, москва, михаил мишустин, московский патриархат, россия, религия
16:54 09.11.2021 (обновлено: 18:42 09.11.2021)
Ватикан назвал сотрудничество с Россией взаимовыгодным
Галлахер: сотрудничество России и Ватикана является разносторонним и взаимовыгодным
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
Сотрудничество Ватикана
и России
разностороннее и взаимовыгодное, особенно в сфере здравоохранения и культуры, заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер во время встречи в Москве
с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
.
Галлахер находится с официальным визитом в России 8-10 ноября. Ранее во вторник представитель Святого престола встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также в ходе визита запланированы переговоры с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополитом Волоколамским Иларионом.
"(Между Россией и Ватиканом – ред.) есть очень много уровней сотрудничества, все они носят практический характер, все они взаимовыгодны, особенно, на мой взгляд, в сфере культуры и здравоохранения", - сказал Галлахер.
Так, например, по его словам, многие российские дети "смогли воспользоваться колоссальным профессионализмом и опытом врачей" клиники Bambino Gesù (Бамбино Джезу), и выразил надежду, что "это сотрудничество еще продолжиться долгие годы".
"Мы, конечно, хотим помогать отдельным детям, но, помимо этого, мы также бы хотели делиться опытом наших докторов, многие из них – первопроходцы в своих областях. Мне кажется, что знания, которые приобретены, могли бы быть распространены, чтобы можно было помогать детям в других местах", - заключил архиепископ.