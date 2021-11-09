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Туризм
https://ria.ru/20211109/vaktsinnyetury-1758218329.html
Эксперты рассказали о вакцинных турах в Европу
Эксперты рассказали о вакцинных турах в Европу - РИА Новости, 09.11.2021
Эксперты рассказали о вакцинных турах в Европу
По словам туроператоров, спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы, пишет АТОР. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:18
2021-11-09T15:18
туризм
вакцинация
словения
хорватия
европа
греция
сербия
новости - туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. По словам туроператоров, спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы, пишет АТОР.В неделю приходит более сотни запросов на туры с целью иммунизации за границей, отмечают в ПАКС. В компании BSI Group сообщают о 50-процентном росте спроса за октябрь."По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию – в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в день", — уточняют в "Русском Экспрессе".Представители туротрасли отмечают, что в основном прививаться за рубеж едут россияне среднего возраста. Среди самых распространенных причин — необходимость импортной вакцины для деловых поездок, для путешествий к детям в Европу, а также для участия в международных соревнованиях (касается спортсменов). Также наши соотечественники вакцинируются иностранными препаратами, чтобы свободно перемещаться по миру и въезжать в страны, где пока не признаны российские прививки.На фоне возросшего спроса туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за вакциной. Сейчас вакцинироваться можно в Греции, Хорватии, Словении и Сербии. Дешевле всего — в Словении (от 33 тысяч рублей на одного), дороже — в Греции (от 71 тысячи).Лидирующим направлениям, по оценкам туроператоров, является Сербия. Это связано с безвизовым въездом, наличием регулярного прямого авиасообщения и возможностью бесплатного получения вакцины, правда — двухкомпонентной (а это значит, что приезжать в страну придется дважды).
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вакцинация, словения, хорватия, европа, греция, сербия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19
15:18 09.11.2021
 
Эксперты рассказали о вакцинных турах в Европу

Российские туроператоры сообщили о росте спроса на вакцинные туры за рубеж

© REUTERS / Tingshu WangВакцинация от коронавируса в Пекине, 29 октября 2021
Вакцинация от коронавируса в Пекине, 29 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. По словам туроператоров, спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы, пишет АТОР.
В неделю приходит более сотни запросов на туры с целью иммунизации за границей, отмечают в ПАКС. В компании BSI Group сообщают о 50-процентном росте спроса за октябрь.
"По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию – в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в день", — уточняют в "Русском Экспрессе".
Представители туротрасли отмечают, что в основном прививаться за рубеж едут россияне среднего возраста. Среди самых распространенных причин — необходимость импортной вакцины для деловых поездок, для путешествий к детям в Европу, а также для участия в международных соревнованиях (касается спортсменов). Также наши соотечественники вакцинируются иностранными препаратами, чтобы свободно перемещаться по миру и въезжать в страны, где пока не признаны российские прививки.
На фоне возросшего спроса туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за вакциной. Сейчас вакцинироваться можно в Греции, Хорватии, Словении и Сербии. Дешевле всего — в Словении (от 33 тысяч рублей на одного), дороже — в Греции (от 71 тысячи).
Лидирующим направлениям, по оценкам туроператоров, является Сербия. Это связано с безвизовым въездом, наличием регулярного прямого авиасообщения и возможностью бесплатного получения вакцины, правда — двухкомпонентной (а это значит, что приезжать в страну придется дважды).
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