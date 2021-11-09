https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758242535.html

В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза

В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза - РИА Новости, 09.11.2021

В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза

Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Хабаровском крае в четыре раза за время нерабочих дней, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:15

2021-11-09T15:15

2021-11-09T15:31

распространение коронавируса

хабаровский край

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

михаил дегтярев

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Хабаровском крае в четыре раза за время нерабочих дней, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит во вторник заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Выходные дни, которые президент объявил, мы использовали рационально, у нас в четыре раза темпы вакцинации увеличились за это время. Мы развернули дополнительно пункты", - доложил Дегтярев на заседании.Губернатор добавил, что всего в Хабаровском крае 42 пункта вакцинации и еще 45 мобильных пунктов, также работает 201 мобильная бригада.

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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