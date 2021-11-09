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В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза
В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза - РИА Новости, 09.11.2021
В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза
Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Хабаровском крае в четыре раза за время нерабочих дней, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:15
2021-11-09T15:15
2021-11-09T15:31
распространение коронавируса
хабаровский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
михаил дегтярев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Хабаровском крае в четыре раза за время нерабочих дней, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит во вторник заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Выходные дни, которые президент объявил, мы использовали рационально, у нас в четыре раза темпы вакцинации увеличились за это время. Мы развернули дополнительно пункты", - доложил Дегтярев на заседании.Губернатор добавил, что всего в Хабаровском крае 42 пункта вакцинации и еще 45 мобильных пунктов, также работает 201 мобильная бригада.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, михаил дегтярев
15:15 09.11.2021 (обновлено: 15:31 09.11.2021)
В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза
Дегтярев: темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае за неделю выросли в четыре раза