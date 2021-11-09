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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян - РИА Новости, 09.11.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России уже привиты 62 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:58
2021-11-09T14:58
2021-11-09T15:06
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России уже привиты 62 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."На сегодняшний день первым компонентом уже привито 62 миллиона человек", - сказал министр.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:58 09.11.2021 (обновлено: 15:06 09.11.2021)
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян
В России 62 миллиона человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса