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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян - РИА Новости, 09.11.2021

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 миллиона россиян

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России уже привиты 62 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:58

2021-11-09T14:58

2021-11-09T15:06

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России уже привиты 62 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."На сегодняшний день первым компонентом уже привито 62 миллиона человек", - сказал министр.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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