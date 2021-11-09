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Мурашко заявил об отсутствии серьезных сбоев при вакцинации от COVID-19

Мурашко заявил об отсутствии серьезных сбоев при вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Мурашко заявил об отсутствии серьезных сбоев при вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что серьезных сбоев при вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:53

2021-11-09T14:53

2021-11-09T15:14

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что серьезных сбоев при вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано."В связи с прогнозируемым ростом в нерабочие дни мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры. Во всех субъектах были усилены пункты вакцинации, предусмотрен их режим работы, обеспечен запас вакцин", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Сегодня утром мы провели заседание штаба… Хочу констатировать, что не зафиксировано серьёзных сбоев при оказании вакцинации граждан", - сказал он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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