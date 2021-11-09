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Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю
Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю - РИА Новости, 09.11.2021
Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю
За неделю в Москве записались и сделали прививку от COVID-19 около 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:48
2021-11-09T14:48
2021-11-09T15:08
распространение коронавируса
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москва
коронавирус в россии
сергей собянин
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За неделю в Москве записались и сделали прививку от COVID-19 около 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В Москве продолжается активная кампания по вакцинации. За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек", - рассказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Процесс в принципе идет неплохо, и в целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне. Конечно, он мог бы быть значительно выше", - подчеркнул мэр.
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общество, москва, коронавирус в россии, сергей собянин, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:48 09.11.2021 (обновлено: 15:08 09.11.2021)
Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю
Собянин: за неделю в Москве вакцинировались от COVID-19 около ста тысяч человек