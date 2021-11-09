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Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю

Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю - РИА Новости, 09.11.2021

Собянин назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 за неделю

За неделю в Москве записались и сделали прививку от COVID-19 около 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:48

2021-11-09T14:48

2021-11-09T15:08

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

сергей собянин

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За неделю в Москве записались и сделали прививку от COVID-19 около 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В Москве продолжается активная кампания по вакцинации. За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек", - рассказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Процесс в принципе идет неплохо, и в целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне. Конечно, он мог бы быть значительно выше", - подчеркнул мэр.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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