В Воронежской области более миллиона человек вакцинировались от COVID-19
Губернатор Воронежской области Гусев: более миллиона жителей вакцинировались от COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 1 миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.
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В области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
"Очень важная для региона цифра. Уже более 1 миллиона воронежцев привились против ковида. На сегодня привитых — 1 002 055 человек, в том числе двукратно — 855 742. Благодаря хорошим темпам вакцинации в последние недели — стабилизация в воронежской медицине. Конечно, пока это равновесие хрупкое. Так что темпов сбавлять нельзя", - написал Гусев в своем аккаунте в Telegram.
Между тем в конце октября в Воронежской области полностью закончилась вакцина "Спутник Лайт", при этом остальные в наличии были. Департамент здравоохранения области 3 ноября сообщил, что "Спутник Лайт" планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.