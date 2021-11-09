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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758181635.html
В Воронежской области более миллиона человек вакцинировались от COVID-19
В Воронежской области более миллиона человек вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В Воронежской области более миллиона человек вакцинировались от COVID-19
Свыше 1 миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:15
2021-11-09T11:15
распространение коронавируса
общество
вакцинация
воронеж
воронежская область
здоровье - общество
александр гусев (государственный служащий)
коронавирусы
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 1 миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.В области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады."Очень важная для региона цифра. Уже более 1 миллиона воронежцев привились против ковида. На сегодня привитых — 1 002 055 человек, в том числе двукратно — 855 742. Благодаря хорошим темпам вакцинации в последние недели — стабилизация в воронежской медицине. Конечно, пока это равновесие хрупкое. Так что темпов сбавлять нельзя", - написал Гусев в своем аккаунте в Telegram.Между тем в конце октября в Воронежской области полностью закончилась вакцина "Спутник Лайт", при этом остальные в наличии были. Департамент здравоохранения области 3 ноября сообщил, что "Спутник Лайт" планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель.Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html
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общество, вакцинация, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
11:15 09.11.2021
 
В Воронежской области более миллиона человек вакцинировались от COVID-19

Губернатор Воронежской области Гусев: более миллиона жителей вакцинировались от COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 1 миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.
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В области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
"Очень важная для региона цифра. Уже более 1 миллиона воронежцев привились против ковида. На сегодня привитых — 1 002 055 человек, в том числе двукратно — 855 742. Благодаря хорошим темпам вакцинации в последние недели — стабилизация в воронежской медицине. Конечно, пока это равновесие хрупкое. Так что темпов сбавлять нельзя", - написал Гусев в своем аккаунте в Telegram.
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Между тем в конце октября в Воронежской области полностью закончилась вакцина "Спутник Лайт", при этом остальные в наличии были. Департамент здравоохранения области 3 ноября сообщил, что "Спутник Лайт" планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВоронежВоронежская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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