https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758179282.html

В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%

В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54% - РИА Новости, 09.11.2021

В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%

План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:06

2021-11-09T11:06

2021-11-09T11:06

распространение коронавируса

общество

псковская область

здоровье - общество

коронавирусы

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана", - написал он в своем Instagram-аккаунте.При этом, как добавил Ведерников, с завершением периода нерабочих дней в регионе может возобновиться рост заболеваемости коронавирусом. По его оценке, в настоящее время в рамках стабилизации эпидемиологической ситуации достигнут "очень хрупкий" баланс.По данным областных властей, в настоящее время в Псковской области первым компонентом вакцины привиты 217 934 человек, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 203 403 человека.

псковская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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