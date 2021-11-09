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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758179282.html
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54% - РИА Новости, 09.11.2021
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%
План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:06
2021-11-09T11:06
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана", - написал он в своем Instagram-аккаунте.При этом, как добавил Ведерников, с завершением периода нерабочих дней в регионе может возобновиться рост заболеваемости коронавирусом. По его оценке, в настоящее время в рамках стабилизации эпидемиологической ситуации достигнут "очень хрупкий" баланс.По данным областных властей, в настоящее время в Псковской области первым компонентом вакцины привиты 217 934 человек, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 203 403 человека.
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общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:06 09.11.2021
 
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%

План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили на 54%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана", - написал он в своем Instagram-аккаунте.
При этом, как добавил Ведерников, с завершением периода нерабочих дней в регионе может возобновиться рост заболеваемости коронавирусом. По его оценке, в настоящее время в рамках стабилизации эпидемиологической ситуации достигнут "очень хрупкий" баланс.
По данным областных властей, в настоящее время в Псковской области первым компонентом вакцины привиты 217 934 человек, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 203 403 человека.
 
Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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