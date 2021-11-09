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В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54% - РИА Новости, 09.11.2021
В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%
План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:06
2021-11-09T11:06
2021-11-09T11:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана", - написал он в своем Instagram-аккаунте.При этом, как добавил Ведерников, с завершением периода нерабочих дней в регионе может возобновиться рост заболеваемости коронавирусом. По его оценке, в настоящее время в рамках стабилизации эпидемиологической ситуации достигнут "очень хрупкий" баланс.По данным областных властей, в настоящее время в Псковской области первым компонентом вакцины привиты 217 934 человек, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 203 403 человека.
псковская область
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РИА Новости
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В Псковской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 54%
План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили на 54%