https://ria.ru/20211109/ugroza-1758274089.html

Климкин увидел в ситуации на границе Белоруссии и Польши угрозу для Украины

Климкин увидел в ситуации на границе Белоруссии и Польши угрозу для Украины - РИА Новости, 09.11.2021

Климкин увидел в ситуации на границе Белоруссии и Польши угрозу для Украины

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин усмотрел в ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе угрозу для Украины. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:08

2021-11-09T17:08

2021-11-09T17:08

в мире

литва

африка

мид украины

павел климкин

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин усмотрел в ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе угрозу для Украины.По мнению Климкина, мигрантов могут переориентировать с белорусской на украинскую границу."Их, как и сейчас, будут "подвозить" в Минск чартерными самолетами. Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручивая тему выполнения обязательств в рамках безвиза с Евросоюзом", - написал он на своей странице в Facebook.Как считает Климкин, сейчас нужно, чтобы министры внутренних дел Украины и ЕС постоянно взаимодействовали, потому что общие вызовы требуют общей стратегии и совместных действий.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758229634.html

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758209193.html

литва

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе Сотни мигрантов разбили палаточный лагерь на белорусско-польской границе в районе пропускного пункта Брузги во вторник. На видео мигранты греются у костров, в то время как пограничники охраняют государственный рубеж. Кроме того, из громкоговорителей звучит предупреждение о незаконности пересечения границы. 2021-11-09T17:08 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, африка, мид украины, павел климкин, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии