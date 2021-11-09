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Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье
Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 09.11.2021
Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье
Следователи установили подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье по его окровавленной одежде, найденной в лесу недалеко от места преступления,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:50
2021-11-09T15:50
происшествия
орск
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье по его окровавленной одежде, найденной в лесу недалеко от места преступления, сообщил руководитель отдела криминалистики СУСК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков.Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он помещен под стражу до 30 ноября.Анненков рассказал в интервью оренбургскому телевидению, что пять опытных криминалистов потратили сутки на обследование каждого клочка квартиры, где были убиты девушки. Работу усложнял поджог - во время тушения пожарные не думали об уликах."Помогла одежда злоумышленника, найденная неподалёку в лесопарковой зоне, которая с ног до головы была окровавлена. И в то же время пришли результаты нескольких экспертиз, в том числе других найденных улик, в которых была ДНК подозреваемого", - пояснил он.
https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753297400.html
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происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
15:50 09.11.2021
 
Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье

Следователи вычислили предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье по одежде

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСледователи на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Следователи на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье по его окровавленной одежде, найденной в лесу недалеко от места преступления, сообщил руководитель отдела криминалистики СУСК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков.
Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он помещен под стражу до 30 ноября.
Анненков рассказал в интервью оренбургскому телевидению, что пять опытных криминалистов потратили сутки на обследование каждого клочка квартиры, где были убиты девушки. Работу усложнял поджог - во время тушения пожарные не думали об уликах.
"Помогла одежда злоумышленника, найденная неподалёку в лесопарковой зоне, которая с ног до головы была окровавлена. И в то же время пришли результаты нескольких экспертиз, в том числе других найденных улик, в которых была ДНК подозреваемого", - пояснил он.
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 11:26
Коллеги рассказали об обвиняемом в убийстве девушек в Оренбургской области
 
ПроисшествияОрскГайУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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