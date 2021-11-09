https://ria.ru/20211109/ubiystvo-1758251162.html

Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье

Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 09.11.2021

Следователи рассказали, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбуржье

Следователи установили подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье по его окровавленной одежде, найденной в лесу недалеко от места преступления,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:50

2021-11-09T15:50

2021-11-09T15:50

происшествия

орск

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье по его окровавленной одежде, найденной в лесу недалеко от места преступления, сообщил руководитель отдела криминалистики СУСК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков.Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он помещен под стражу до 30 ноября.Анненков рассказал в интервью оренбургскому телевидению, что пять опытных криминалистов потратили сутки на обследование каждого клочка квартиры, где были убиты девушки. Работу усложнял поджог - во время тушения пожарные не думали об уликах."Помогла одежда злоумышленника, найденная неподалёку в лесопарковой зоне, которая с ног до головы была окровавлена. И в то же время пришли результаты нескольких экспертиз, в том числе других найденных улик, в которых была ДНК подозреваемого", - пояснил он.

https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753297400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области