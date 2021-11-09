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В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ - РИА Новости, 09.11.2021
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ
Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:53
2021-11-09T15:19
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Утром 9 ноября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне "Южный" в Твери застрял олень. Обессиленное животное не могло самостоятельно добраться до берега", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место ЧП спасатели решили добираться до оленя на лодке. Подплыв ближе, они набросили на животное трос и стали тянуть оленя к берегу."В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, своевременно организованной работе удалось спасти маленькую жизнь", - резюмировал собеседник агентства.
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тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:53 09.11.2021 (обновлено: 15:19 09.11.2021)
 
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ

В Твери спасатели вытащили ослабевшего оленя из водоотстойника ТЭЦ

© Фото : МЧС РоссииСпасатели вытащили из водоотстойника ТЭЦ в Твери обессилевшего оленя
Спасатели вытащили из водоотстойника ТЭЦ в Твери обессилевшего оленя - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Утром 9 ноября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне "Южный" в Твери застрял олень. Обессиленное животное не могло самостоятельно добраться до берега", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ЧП спасатели решили добираться до оленя на лодке. Подплыв ближе, они набросили на животное трос и стали тянуть оленя к берегу.
"В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, своевременно организованной работе удалось спасти маленькую жизнь", - резюмировал собеседник агентства.
 
ТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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