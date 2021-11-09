https://ria.ru/20211109/tver-1758224714.html
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ - РИА Новости, 09.11.2021
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ
Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:53
2021-11-09T13:53
2021-11-09T15:19
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758227293_0:533:902:1040_1920x0_80_0_0_44adfdb7ecaec0b87a11f600b670840f.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Утром 9 ноября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне "Южный" в Твери застрял олень. Обессиленное животное не могло самостоятельно добраться до берега", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место ЧП спасатели решили добираться до оленя на лодке. Подплыв ближе, они набросили на животное трос и стали тянуть оленя к берегу."В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, своевременно организованной работе удалось спасти маленькую жизнь", - резюмировал собеседник агентства.
тверь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758227293_0:462:902:1139_1920x0_80_0_0_d97407e2ecc40a74d520bb50e935a614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:53 09.11.2021 (обновлено: 15:19 09.11.2021)
В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ
В Твери спасатели вытащили ослабевшего оленя из водоотстойника ТЭЦ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери
, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России
.
"Утром 9 ноября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне "Южный" в Твери застрял олень. Обессиленное животное не могло самостоятельно добраться до берега", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ЧП спасатели решили добираться до оленя на лодке. Подплыв ближе, они набросили на животное трос и стали тянуть оленя к берегу.
"В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, своевременно организованной работе удалось спасти маленькую жизнь", - резюмировал собеседник агентства.