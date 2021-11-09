https://ria.ru/20211109/tver-1758224714.html

В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ

В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ - РИА Новости, 09.11.2021

В Твери спасатели вытащили оленя из водоотстойника ТЭЦ

Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:53

2021-11-09T13:53

2021-11-09T15:19

тверь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лодка и трос понадобились спасателям, чтобы вытянуть на берег обессилевшего оленя, застрявшего в водоотстойнике ТЭЦ в Твери, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Утром 9 ноября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне "Южный" в Твери застрял олень. Обессиленное животное не могло самостоятельно добраться до берега", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место ЧП спасатели решили добираться до оленя на лодке. Подплыв ближе, они набросили на животное трос и стали тянуть оленя к берегу."В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, своевременно организованной работе удалось спасти маленькую жизнь", - резюмировал собеседник агентства.

тверь

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия