https://ria.ru/20211109/turizm-1758162744.html

Турция стала самым популярным направлением у россиян на ноябрьских выходных

Турция стала самым популярным направлением у россиян на ноябрьских выходных - РИА Новости, 09.11.2021

Турция стала самым популярным направлением у россиян на ноябрьских выходных

Турция стала самым популярным направлением для отдыха у россиян на ноябрьских нерабочих днях, за ней следует Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:19

2021-11-09T09:19

2021-11-09T09:19

туризм

египет

оаэ

турция

доминикана

российский союз туриндустрии (рст)

tez tour

новости - туризм

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Турция стала самым популярным направлением для отдыха у россиян на ноябрьских нерабочих днях, за ней следует Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика, сообщили РИА Новости представители отрасли.По предварительным данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, Турция занимает первое место по объемам бронирования, за ней - Египет. "Египет не смог стать первым на ноябрьских праздниках, потому что туда еще не летали чартеры. Он может стать таковым после 9 ноября, по окончании новогоднего сезона. А пока лидер - Турция, за ней ОАЭ и Доминикана", - рассказал он.Горин отметил, что несмотря на введение коронавирусных ограничений, на российских курортах также было очень оживленно. И, в первую очередь, это касалось Краснодарского края и Крыма. "Школьные каникулы и выходные дни значительно увеличили спрос на международные и внутренние путешествия", - указал вице-президент РСТ."По итогам завершения продолжительных выходных в России 50% объема бронирований компании Tez Tour пришлось на Турцию. Благодаря введению длительных выходных нам удалось отправить на отдых в 2,5 раза больше россиян, чем изначально было запланировано", - рассказали в туроператоре.В пресс-службе компании отметили, что на втором месте, с объемом бронирования в 24%, находится Египет, вслед за ним идут Объединенные Арабские Эмираты - около 10%, четвертое место у Кипра - менее 10% и на пятом месте Мальдивы. "В целом в период праздников выбор стран был очень разнообразный - встречаются такие направления как Шри-Ланка, Сейшелы, Венгрия, Армения, Куба, Доминикана", - добавили в туркомпании.По линии туроператора "Интурист" и национальной сети турагентств OnlineTur.ru больше всего туристов поехали в Египет. "На долю Египта приходится порядка 65%. Другие страны существенно меньше. За ним следуют Мальдивы, ОАЭ, Куба, Доминикана и Турция, на которую пришлось 25%", - уточнил директор по развитию сети турагентств Игорь Блинов.

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

https://ria.ru/20211030/turizm-1756978999.html

египет

оаэ

турция

доминикана

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, оаэ, турция, доминикана, российский союз туриндустрии (рст), tez tour, новости - туризм, интурист, россия