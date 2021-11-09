https://ria.ru/20211109/tesla-1758191905.html

Илон Маск будет поставлять электроэнергию в Техас

Илон Маск будет поставлять электроэнергию в Техас - РИА Новости, 09.11.2021

Илон Маск будет поставлять электроэнергию в Техас

Tesla Energy Ventures (дочерняя компания Tesla) будет поставлять электроэнергию в Техас, следует из документа комиссии по коммунальным предприятиям Техаса. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

экономика

технологии

техас

остин

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Tesla Energy Ventures (дочерняя компания Tesla) будет поставлять электроэнергию в Техас, следует из документа комиссии по коммунальным предприятиям Техаса."Комиссия выдает сертификат ... на имя Tesla Energy Ventures на предоставление розничных электрических услуг на всей территории, обслуживаемой ERCOT (Советом по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса - ред.)", - говорится в документе.Tesla Energy Ventures, в свою очередь, должна поддерживать работу своего офиса в Техасе для обслуживания клиентов и ведения бухгалтерии и документооборота. Кроме того, с момента подписания соглашения и в течение еще двух лет после старта работы компания не должна производить какие-либо выплаты акционерам или подведомственным предприятиям, которые снизили свой капитал в Tesla Energy Ventures менее чем до одного миллиона долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей она по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В начале октября глава Tesla Илон Маск объявил, что штаб-квартира переносится из Калифорнии в город Остин в Техасе. Там более года назад началось строительство нового предприятия компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, техас, остин, tesla motors, илон маск