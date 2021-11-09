https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758308253.html

Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards

Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards - РИА Новости, 09.11.2021

Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards

Проекты развития реки Казанки и набережной озера Кабан получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards, сообщила пресс-секретарь помощника... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:23

2021-11-09T20:23

2021-11-09T20:23

республика татарстан

общество

рустам минниханов

россия

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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Проекты развития реки Казанки и набережной озера Кабан получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards, сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмаметовой Диляра Галеева."Два проекта из Татарстана – стратегия развития реки Казанки и набережная озера Кабан – стали обладателями звания "Архитектурный дизайн года" премии BLT Built Design Awards. Это ежегодная международная премия, выявляющая лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства", - сказала Галеева.Стратегия развития реки Казанки одержала победу в категории "Градостроительство: крупные проекты комплексного развития". Стратегия была одобрена в 2020 году главой Татарстана Рустамом Миннихановым и представляет собой мегапроект, благодаря которому к 2030 году появится крупнейшая в России экосистема из 12 прибрежных парков. Стратегия поэтапно воплощается в жизнь: в 2020 году открылся самый большой в России экстрим-парк "Урам", а в августе этого года введены в эксплуатацию два новых участка набережной Казанки.Набережная озера Кабан была признана лучшей в категории "Ландшафт". Концепцию прибрежной зоны системы озер Кабан создал победитель международного конкурса – российско-китайский консорциум компаний Turenscape и "МАП architects". Эскизный проект разработало и реализовало проект бюро "Архитектурный десант". Первые участки обновленной набережной озера Кабан открыты поэтапно в 2018 и 2020 годах. Проект реализован в рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая учреждена в 2015 году по инициативе руководителя республики.Проекты были представлены на конкурс фондом "Институт развития городов Татарстана". Куратором обоих проектов, как и программы развития общественных пространств Татарстана, выступает помощник главы республики Фишман-Бекмамбетова.Премия BLT Built Design Awards включает четыре направления: "Архитектурный дизайн года", "Интерьерный дизайн года", "Строительный продукт", "Проектный менеджмент года". Победа по направлению "Архитектурный дизайн года" присуждалась за проекты (концептуальные в стадии реализации или завершенные), созданные за последние пять лет. Итоги были объявлены 9 ноября на официальном сайте премии. Победителей определило международное жюри, в состав которого входят 40 человек – специалисты в области архитектуры и дизайна, предприниматели, представители СМИ.В Татарстане в рамках программы развития общественных пространств к началу 2021 года благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Ее реализация продолжается. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.

https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html

https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рустам минниханов, россия