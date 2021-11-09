Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758308253.html
Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards
Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards - РИА Новости, 09.11.2021
Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards
Проекты развития реки Казанки и набережной озера Кабан получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards, сообщила пресс-секретарь помощника... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:23
2021-11-09T20:23
республика татарстан
общество
рустам минниханов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Проекты развития реки Казанки и набережной озера Кабан получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards, сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмаметовой Диляра Галеева."Два проекта из Татарстана – стратегия развития реки Казанки и набережная озера Кабан – стали обладателями звания "Архитектурный дизайн года" премии BLT Built Design Awards. Это ежегодная международная премия, выявляющая лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства", - сказала Галеева.Стратегия развития реки Казанки одержала победу в категории "Градостроительство: крупные проекты комплексного развития". Стратегия была одобрена в 2020 году главой Татарстана Рустамом Миннихановым и представляет собой мегапроект, благодаря которому к 2030 году появится крупнейшая в России экосистема из 12 прибрежных парков. Стратегия поэтапно воплощается в жизнь: в 2020 году открылся самый большой в России экстрим-парк "Урам", а в августе этого года введены в эксплуатацию два новых участка набережной Казанки.Набережная озера Кабан была признана лучшей в категории "Ландшафт". Концепцию прибрежной зоны системы озер Кабан создал победитель международного конкурса – российско-китайский консорциум компаний Turenscape и "МАП architects". Эскизный проект разработало и реализовало проект бюро "Архитектурный десант". Первые участки обновленной набережной озера Кабан открыты поэтапно в 2018 и 2020 годах. Проект реализован в рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая учреждена в 2015 году по инициативе руководителя республики.Проекты были представлены на конкурс фондом "Институт развития городов Татарстана". Куратором обоих проектов, как и программы развития общественных пространств Татарстана, выступает помощник главы республики Фишман-Бекмамбетова.Премия BLT Built Design Awards включает четыре направления: "Архитектурный дизайн года", "Интерьерный дизайн года", "Строительный продукт", "Проектный менеджмент года". Победа по направлению "Архитектурный дизайн года" присуждалась за проекты (концептуальные в стадии реализации или завершенные), созданные за последние пять лет. Итоги были объявлены 9 ноября на официальном сайте премии. Победителей определило международное жюри, в состав которого входят 40 человек – специалисты в области архитектуры и дизайна, предприниматели, представители СМИ.В Татарстане в рамках программы развития общественных пространств к началу 2021 года благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Ее реализация продолжается. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.
https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html
https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6ccbd5d615e5610b331b5da0b421f82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, рустам минниханов, россия
20:23 09.11.2021
 
Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards

Проекты из Татарстана получили архитектурную премию BLT Built Design Awards

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Проекты развития реки Казанки и набережной озера Кабан получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards, сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмаметовой Диляра Галеева.
"Два проекта из Татарстана – стратегия развития реки Казанки и набережная озера Кабан – стали обладателями звания "Архитектурный дизайн года" премии BLT Built Design Awards. Это ежегодная международная премия, выявляющая лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства", - сказала Галеева.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:10Республика Татарстан
Татарстан и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве
Стратегия развития реки Казанки одержала победу в категории "Градостроительство: крупные проекты комплексного развития". Стратегия была одобрена в 2020 году главой Татарстана Рустамом Миннихановым и представляет собой мегапроект, благодаря которому к 2030 году появится крупнейшая в России экосистема из 12 прибрежных парков. Стратегия поэтапно воплощается в жизнь: в 2020 году открылся самый большой в России экстрим-парк "Урам", а в августе этого года введены в эксплуатацию два новых участка набережной Казанки.
Набережная озера Кабан была признана лучшей в категории "Ландшафт". Концепцию прибрежной зоны системы озер Кабан создал победитель международного конкурса – российско-китайский консорциум компаний Turenscape и "МАП architects". Эскизный проект разработало и реализовало проект бюро "Архитектурный десант". Первые участки обновленной набережной озера Кабан открыты поэтапно в 2018 и 2020 годах. Проект реализован в рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая учреждена в 2015 году по инициативе руководителя республики.
Проекты были представлены на конкурс фондом "Институт развития городов Татарстана". Куратором обоих проектов, как и программы развития общественных пространств Татарстана, выступает помощник главы республики Фишман-Бекмамбетова.
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 16:17Республика Татарстан
Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%
Премия BLT Built Design Awards включает четыре направления: "Архитектурный дизайн года", "Интерьерный дизайн года", "Строительный продукт", "Проектный менеджмент года". Победа по направлению "Архитектурный дизайн года" присуждалась за проекты (концептуальные в стадии реализации или завершенные), созданные за последние пять лет. Итоги были объявлены 9 ноября на официальном сайте премии. Победителей определило международное жюри, в состав которого входят 40 человек – специалисты в области архитектуры и дизайна, предприниматели, представители СМИ.
В Татарстане в рамках программы развития общественных пространств к началу 2021 года благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Ее реализация продолжается. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.
 
Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
Лента новостейМолния
Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в ПриморьеРоссиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам