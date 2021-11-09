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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758283830.html
Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России
Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России - РИА Новости, 09.11.2021
Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития РФ расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов и выстроить системную работу... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:52
2021-11-09T17:52
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
россия
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития РФ расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов и выстроить системную работу по развитию агломераций на примере поддержки моногородов, сообщает пресс-служба главы региона.Минниханов во вторник принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России. Председателем набсовета избран вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, в вопросе развития агломераций важно обсудить модернизацию инфраструктуры. Он напомнил, что значимость развития агломераций зафиксирована на уровне правительства страны, и сообщил, что до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки регионов на выделение бюджетных кредитов сверх установленных лимитов для новых инвестиционных инфраструктурных проектов.По словам главы республики, в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года заложен агломерационный подход, определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. В них проживают 3 миллиона человек, или 77% населения Татарстана. Агломерации, по его информации, – основные центры экономического развития Татарстана, их доля в ВРП республики превышает 80%.Минниханов также обратил внимание на то, что сегодня нет четкого понятия агломерации и ее критериев. "Мы понимаем, что это экономическая категория и есть определенные вопросы по закреплению понятия на законодательном уровне. Минэкономразвития РФ разрабатывался проект федерального закона "Об агломерациях". В настоящее время его разработка приостановлена. Поэтому предлагаем выстроить системную работу по развитию агломераций на успешном примере поддержки моногородов", - сказал он.При этом глава региона напомнил, что правительством РФ были утверждены критерии и перечень моногородов, принята программа по их развитию, создан фонд их поддержки с соответствующим финансированием. Только в Татарстане, по словам Минниханова, благодаря этой поддержке было создано 12,5 тысячи рабочих мест. Создание подобного инструмента для агломераций, по его мнению, будет способствовать их успешному развитию.
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экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия
17:52 09.11.2021
 
Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России

Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России с учетом мнения регионов

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития РФ расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов и выстроить системную работу по развитию агломераций на примере поддержки моногородов, сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов во вторник принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России. Председателем набсовета избран вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, в вопросе развития агломераций важно обсудить модернизацию инфраструктуры. Он напомнил, что значимость развития агломераций зафиксирована на уровне правительства страны, и сообщил, что до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки регионов на выделение бюджетных кредитов сверх установленных лимитов для новых инвестиционных инфраструктурных проектов.
"В рамках стратегии пространственного развития России в 2019 году был составлен перечень агломераций в субъектах. В то же время в ней не учтена, например, Альметьевская (агломерация). Предлагаю Минэкономразвития России расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов", - цитирует выступление Минниханова пресс-служба.
По словам главы республики, в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года заложен агломерационный подход, определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. В них проживают 3 миллиона человек, или 77% населения Татарстана. Агломерации, по его информации, – основные центры экономического развития Татарстана, их доля в ВРП республики превышает 80%.
Минниханов также обратил внимание на то, что сегодня нет четкого понятия агломерации и ее критериев. "Мы понимаем, что это экономическая категория и есть определенные вопросы по закреплению понятия на законодательном уровне. Минэкономразвития РФ разрабатывался проект федерального закона "Об агломерациях". В настоящее время его разработка приостановлена. Поэтому предлагаем выстроить системную работу по развитию агломераций на успешном примере поддержки моногородов", - сказал он.
При этом глава региона напомнил, что правительством РФ были утверждены критерии и перечень моногородов, принята программа по их развитию, создан фонд их поддержки с соответствующим финансированием. Только в Татарстане, по словам Минниханова, благодаря этой поддержке было создано 12,5 тысячи рабочих мест. Создание подобного инструмента для агломераций, по его мнению, будет способствовать их успешному развитию.
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Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановРоссия
 
 
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