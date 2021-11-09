https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758283830.html

Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России

Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России - РИА Новости, 09.11.2021

Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития РФ расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов и выстроить системную работу... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:52

2021-11-09T17:52

2021-11-09T17:52

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития РФ расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов и выстроить системную работу по развитию агломераций на примере поддержки моногородов, сообщает пресс-служба главы региона.Минниханов во вторник принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России. Председателем набсовета избран вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, в вопросе развития агломераций важно обсудить модернизацию инфраструктуры. Он напомнил, что значимость развития агломераций зафиксирована на уровне правительства страны, и сообщил, что до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки регионов на выделение бюджетных кредитов сверх установленных лимитов для новых инвестиционных инфраструктурных проектов.По словам главы республики, в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года заложен агломерационный подход, определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. В них проживают 3 миллиона человек, или 77% населения Татарстана. Агломерации, по его информации, – основные центры экономического развития Татарстана, их доля в ВРП республики превышает 80%.Минниханов также обратил внимание на то, что сегодня нет четкого понятия агломерации и ее критериев. "Мы понимаем, что это экономическая категория и есть определенные вопросы по закреплению понятия на законодательном уровне. Минэкономразвития РФ разрабатывался проект федерального закона "Об агломерациях". В настоящее время его разработка приостановлена. Поэтому предлагаем выстроить системную работу по развитию агломераций на успешном примере поддержки моногородов", - сказал он.При этом глава региона напомнил, что правительством РФ были утверждены критерии и перечень моногородов, принята программа по их развитию, создан фонд их поддержки с соответствующим финансированием. Только в Татарстане, по словам Минниханова, благодаря этой поддержке было создано 12,5 тысячи рабочих мест. Создание подобного инструмента для агломераций, по его мнению, будет способствовать их успешному развитию.

https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html

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экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия