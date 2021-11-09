https://ria.ru/20211109/taksisty-1758272067.html

Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать

Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать - РИА Новости, 09.11.2021

Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить таксистам работать более восьми часов, так как из-за переработок они чаще попадают в аварии. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:02

2021-11-09T17:02

2021-11-09T18:39

общество

такси

владимир жириновский

лдпр

авто

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить таксистам работать более восьми часов, так как из-за переработок они чаще попадают в аварии.Он отметил, что в погоне за заработком водители такси трудятся сверх нормы: одни - по 20 часов, другие — "сутками". Это приводит к тому, что перевозчики, например, не успевают вовремя затормозить."Так запретите работать больше восьми часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры", — говорится в комментарии Жириновского в Telegram-канале фракции ЛДПР. Сейчас это никак не контролируется, указал политик.Члены партии приводят статистику ДТП, согласно которой аварии с участием такси происходят в семь раз чаще, чем с другими автомобилями.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/taksi-1755218772.html

россия

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общество, такси, владимир жириновский, лдпр, авто, россия