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Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать
Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать - РИА Новости, 09.11.2021
Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить таксистам работать более восьми часов, так как из-за переработок они чаще попадают в аварии. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:02
2021-11-09T18:39
общество
такси
владимир жириновский
лдпр
авто
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить таксистам работать более восьми часов, так как из-за переработок они чаще попадают в аварии.Он отметил, что в погоне за заработком водители такси трудятся сверх нормы: одни - по 20 часов, другие — "сутками". Это приводит к тому, что перевозчики, например, не успевают вовремя затормозить."Так запретите работать больше восьми часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры", — говорится в комментарии Жириновского в Telegram-канале фракции ЛДПР. Сейчас это никак не контролируется, указал политик.Члены партии приводят статистику ДТП, согласно которой аварии с участием такси происходят в семь раз чаще, чем с другими автомобилями.
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общество, такси, владимир жириновский, лдпр, авто, россия
17:02 09.11.2021 (обновлено: 18:39 09.11.2021)
 
Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать

Лидер ЛДПР Жириновский призвал ограничить смены таксистов восемью часами

© РИА Новости / Владимир ПесняАвтомобили такси на улице в Москве
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить таксистам работать более восьми часов, так как из-за переработок они чаще попадают в аварии.
Он отметил, что в погоне за заработком водители такси трудятся сверх нормы: одни - по 20 часов, другие — "сутками". Это приводит к тому, что перевозчики, например, не успевают вовремя затормозить.
"Так запретите работать больше восьми часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры", — говорится в комментарии Жириновского в Telegram-канале фракции ЛДПР. Сейчас это никак не контролируется, указал политик.
Члены партии приводят статистику ДТП, согласно которой аварии с участием такси происходят в семь раз чаще, чем с другими автомобилями.
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:05Сказано в эфире
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ОбществоТаксиВладимир ЖириновскийЛДПРАвтоРоссия
 
 
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