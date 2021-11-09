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Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями
Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями - РИА Новости, 09.11.2021
Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями
На контейнеровозе Rise Shine, севшего на мель у Находки, находится 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн ГСМ, разлива топлива в акваторию нет,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:25
2021-11-09T11:25
2021-11-09T12:37
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. На контейнеровозе Rise Shine, севшего на мель у Находки, находится 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн ГСМ, разлива топлива в акваторию нет, сообщает правительство региона.В районе мыса Козино у побережья города Находка сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось.По информации сотрудников МЧС по региону и Морспасслужбы, все члены экипажа спасены двумя вертолетами МЧС и авиалесоохраны."Сейчас на судне людей нет, остается ждать, когда утихнет море, чтобы начать дальнейшие мероприятия, а именно осмотр судна, проверить глубины вокруг него, чтобы проложить маршрут для плавкрана и плашкоутов, которые займутся выгрузкой контейнеров. Соответствующая техника уже найдена", – доложили специалисты.Губернатор Приморского края Кожемяко заявил, что начало разгрузки судна зависит от погоды. "Ориентировочно приступим к работам завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Все это время на месте будут дежурить оперативные службы", - написал Кожемяко в своём аккаунте в Telegram.
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Судно у Находки: экипаж эвакуирован, очередь за грузом
На судне, севшем на мель у Находки, 200 контейнеров с запчастями, а в баках более 300 тонн горючего, разлива топлива нет, разгрузку планируется начать завтра-послезавтра, все зависит от погоды, сказал губернатор
2021-11-09T11:25
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происшествия, находка, приморский край, видео
11:25 09.11.2021 (обновлено: 12:37 09.11.2021)
Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями
На судне, севшем на мель у Находки, находятся 200 контейнеров с запчастями и 300 тонн ГСМ