https://ria.ru/20211109/sudno-1758184360.html

Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями

Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями - РИА Новости, 09.11.2021

Судно, севшее на мель у Находки, перевозило контейнеры с запчастями

На контейнеровозе Rise Shine, севшего на мель у Находки, находится 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн ГСМ, разлива топлива в акваторию нет,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:25

2021-11-09T11:25

2021-11-09T12:37

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. На контейнеровозе Rise Shine, севшего на мель у Находки, находится 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн ГСМ, разлива топлива в акваторию нет, сообщает правительство региона.В районе мыса Козино у побережья города Находка сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось.По информации сотрудников МЧС по региону и Морспасслужбы, все члены экипажа спасены двумя вертолетами МЧС и авиалесоохраны."Сейчас на судне людей нет, остается ждать, когда утихнет море, чтобы начать дальнейшие мероприятия, а именно осмотр судна, проверить глубины вокруг него, чтобы проложить маршрут для плавкрана и плашкоутов, которые займутся выгрузкой контейнеров. Соответствующая техника уже найдена", – доложили специалисты.Губернатор Приморского края Кожемяко заявил, что начало разгрузки судна зависит от погоды. "Ориентировочно приступим к работам завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Все это время на месте будут дежурить оперативные службы", - написал Кожемяко в своём аккаунте в Telegram.

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приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Судно у Находки: экипаж эвакуирован, очередь за грузом На судне, севшем на мель у Находки, 200 контейнеров с запчастями, а в баках более 300 тонн горючего, разлива топлива нет, разгрузку планируется начать завтра-послезавтра, все зависит от погоды, сказал губернатор 2021-11-09T11:25 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, приморский край, видео