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В Росморречфлоте оценили ситуацию с судном, севшим на мель в Приморье
В Росморречфлоте оценили ситуацию с судном, севшим на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021
В Росморречфлоте оценили ситуацию с судном, севшим на мель в Приморье
Утечки топлива и опасности для 14 человек экипажа панамского контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:30
2021-11-09T08:30
2021-11-09T08:43
происшествия
приморский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Утечки топлива и опасности для 14 человек экипажа панамского контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."В данный момент (опасности для экипажа и разлива топлива - ред.) нет", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что приблизительно к 8.00 мск ожидается прибытие спасательного судна "Лазурит".В районе мыса Козино у берегов приморской Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа граждан РФ нет. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.По данным Росморречфлота, судовладельцем является зарубежная компания Often Trading Company Ltd.
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происшествия, приморский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
08:30 09.11.2021 (обновлено: 08:43 09.11.2021)
В Росморречфлоте оценили ситуацию с судном, севшим на мель в Приморье
Росморречфлот заявил об отсутствии угрозы для экипажа судна, севшего на мель в Приморье