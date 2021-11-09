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Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали

Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали - РИА Новости, 09.11.2021

Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали

Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца, заключен под стражу, сообщила старший... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:52

2021-11-09T10:52

2021-11-09T10:52

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

адлер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца, заключен под стражу, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, ночью 6 ноября начальник пассажирского поезда Москва — Адлер сообщил о неадекватном поведении пассажира купейного вагона и вызвал наряд полиции. Полицейские пытались пресечь противоправные действия мужчины 1977 года рождения, но он закрылся в купе и стал стрелять, ранив одного из полицейских, а впоследствии - и одного из сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти"."По ходатайству следователя Юго-Западного следственного отдела на транспорте обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Марковская.

москва

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), адлер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)