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Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали
Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали - РИА Новости, 09.11.2021
Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали
Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца, заключен под стражу, сообщила старший... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:52
2021-11-09T10:52
2021-11-09T10:52
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
адлер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца, заключен под стражу, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, ночью 6 ноября начальник пассажирского поезда Москва — Адлер сообщил о неадекватном поведении пассажира купейного вагона и вызвал наряд полиции. Полицейские пытались пресечь противоправные действия мужчины 1977 года рождения, но он закрылся в купе и стал стрелять, ранив одного из полицейских, а впоследствии - и одного из сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти"."По ходатайству следователя Юго-Западного следственного отдела на транспорте обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Марковская.
москва
адлер
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), адлер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Пассажира, устроившего стрельбу в поезде Москва — Адлер, арестовали
Пассажира, ранившего двух силовиков из травмата в поезде Москва — Адлер, арестовали