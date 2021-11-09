https://ria.ru/20211109/stavropole-1758238043.html
На Ставрополье выросло производство кисломолочных продуктов
На Ставрополье выросло производство кисломолочных продуктов - РИА Новости, 09.11.2021
На Ставрополье выросло производство кисломолочных продуктов
В Ставропольском крае за три квартала текущего года произведено 26,4 тысяч тонн кисломолочных продуктов, что составляет 130 процентов к показателям прошлого... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:55
2021-11-09T14:55
2021-11-09T14:55
ставропольский край
молочные продукты
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СТАВРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае за три квартала текущего года произведено 26,4 тысяч тонн кисломолочных продуктов, что составляет 130 процентов к показателям прошлого года, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.На 20 процентов увеличилось производство сыров, на 15 процентов больше выпущено майонезов."Несколько возросло производство масла сливочного и паст масляных– 6,7 тысяч тонн ( +1,4% к январю – сентябрю 2020 года); молока – 101,3 тыс. тонн (+1,6%); изделий кулинарных, мясных, мясосодержащих и из мяса и субпродуктов птицы охлажденных и замороженных – 409 тонн (+2%). Это касается также безалкогольных напитков – 1089,3 тысяч декалитров (+2,6%), вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости – 887,4 миллиона полулитров (+3,1%)", - говорится в сообщении комитета.По словам председателя комитета Дениса Полюбина, пищевая и перерабатывающая промышленность демонстрирует стабильный и уверенный рост производства, практически по всем подотраслям наблюдается увеличение объемов отгруженных товаров.
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молочные продукты
СТАВРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости
. В Ставропольском крае
за три квартала текущего года произведено 26,4 тысяч тонн кисломолочных продуктов, что составляет 130 процентов к показателям прошлого года, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На 20 процентов увеличилось производство сыров, на 15 процентов больше выпущено майонезов.
"Несколько возросло производство масла сливочного и паст масляных– 6,7 тысяч тонн ( +1,4% к январю – сентябрю 2020 года); молока – 101,3 тыс. тонн (+1,6%); изделий кулинарных, мясных, мясосодержащих и из мяса и субпродуктов птицы охлажденных и замороженных – 409 тонн (+2%). Это касается также безалкогольных напитков – 1089,3 тысяч декалитров (+2,6%), вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости – 887,4 миллиона полулитров (+3,1%)", - говорится в сообщении комитета.
По словам председателя комитета Дениса Полюбина, пищевая и перерабатывающая промышленность демонстрирует стабильный и уверенный рост производства, практически по всем подотраслям наблюдается увеличение объемов отгруженных товаров.
"Это объясняется активно проводимой модернизацией производств, реализацией инвестиционных проектов. На будущий год в бюджете края, в рамках реализации госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", на компенсацию части затрат, направленных на перевооружение предприятий, предусмотрено порядка 36 миллионов рублей. Предприятия отрасли Ставрополья имеют возможность получить господдержку до 50% от понесенных трат на приобретение технологичного оборудования, вместо 10%, которые были установлены ранее. Кратное увеличение финансирования госпрограммы позволит ставропольским предприятиям своевременно проводить техническое перевооружение и модернизацию производства, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, наращивать объемы производства и выполнять поручение президента России о развитии глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса", - отметил Полюбин.