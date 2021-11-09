Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/ssha-1758161588.html
Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву
Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву - РИА Новости, 09.11.2021
Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву
Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:10
2021-11-09T09:10
сша
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aa28e7377e20af197ba9bb309ba55160.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор независимого института "Центр мира и свободы" Иен Эланд.По словам Эланда, в следующих разговорах сторонам предстоит обсуждать "плохую идею" о приеме Украины и Грузии в НАТО, возрожденную главой Пентагона Ллойдом Остином.Этот вопрос, отметил эксперт, является самым сложным в отношениях между двумя странами. "Украина и расширение НАТО, вероятно, будут областями общих интересов и могут упросить переход к множеству сложных вопросов в дальнейшем", - сказал Эланд.Со своей стороны, бывший офицер ЦРУ Фил Джиральди сказал РИА Новости, что трудно представить, какие мосты США и Россия могли бы навести в будущем, учитывая взгляд Белого дома на происходящее в мире.Ранее сообщалось, что с Бернсом по телефону разговаривал президент РФ Владимир Путин, они обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. По данным источников CNN, глава ЦРУ ездил в Россию, чтобы обсудить украинский вопрос.
https://ria.ru/20211108/amerikantsy-1758010113.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b423bec76dd266976be07baf3df68d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, россия
09:10 09.11.2021
 
Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву

Иен Эланд: негативный фон отношений России и США усиливает значение визита главы ЦРУ

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор независимого института "Центр мира и свободы" Иен Эланд.
"Отношения США и РФ настолько плохи, что встреча сотрудников из сферы безопасности может иметь примечательное значение, особенно с учетом того, что президент Путин сам служил в разведке и, вероятно, ценит этот канал коммуникации", - сказал Эланд в беседе с РИА Новости.
По словам Эланда, в следующих разговорах сторонам предстоит обсуждать "плохую идею" о приеме Украины и Грузии в НАТО, возрожденную главой Пентагона Ллойдом Остином.
Этот вопрос, отметил эксперт, является самым сложным в отношениях между двумя странами. "Украина и расширение НАТО, вероятно, будут областями общих интересов и могут упросить переход к множеству сложных вопросов в дальнейшем", - сказал Эланд.
Со своей стороны, бывший офицер ЦРУ Фил Джиральди сказал РИА Новости, что трудно представить, какие мосты США и Россия могли бы навести в будущем, учитывая взгляд Белого дома на происходящее в мире.
Ранее сообщалось, что с Бернсом по телефону разговаривал президент РФ Владимир Путин, они обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. По данным источников CNN, глава ЦРУ ездил в Россию, чтобы обсудить украинский вопрос.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 10:29
В США "поставили крест" на возможности сдержать Россию
 
СШАВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям БернсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19