Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву
Иен Эланд: негативный фон отношений России и США усиливает значение визита главы ЦРУ
© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор независимого института "Центр мира и свободы" Иен Эланд.
"Отношения США и РФ настолько плохи, что встреча сотрудников из сферы безопасности может иметь примечательное значение, особенно с учетом того, что президент Путин сам служил в разведке и, вероятно, ценит этот канал коммуникации", - сказал Эланд в беседе с РИА Новости.
По словам Эланда, в следующих разговорах сторонам предстоит обсуждать "плохую идею" о приеме Украины и Грузии в НАТО, возрожденную главой Пентагона Ллойдом Остином.
Этот вопрос, отметил эксперт, является самым сложным в отношениях между двумя странами. "Украина и расширение НАТО, вероятно, будут областями общих интересов и могут упросить переход к множеству сложных вопросов в дальнейшем", - сказал Эланд.
Ранее сообщалось, что с Бернсом по телефону разговаривал президент РФ Владимир Путин, они обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. По данным источников CNN, глава ЦРУ ездил в Россию, чтобы обсудить украинский вопрос.
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