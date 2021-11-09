https://ria.ru/20211109/ssha-1758161588.html

Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву

Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву - РИА Новости, 09.11.2021

Американский эксперт рассказал о значении визита главы ЦРУ в Москву

Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:10

2021-11-09T09:10

2021-11-09T09:10

сша

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

россия

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Негативный фон отношений России и США придает еще больше значения визиту в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, считает американский эксперт, директор независимого института "Центр мира и свободы" Иен Эланд.По словам Эланда, в следующих разговорах сторонам предстоит обсуждать "плохую идею" о приеме Украины и Грузии в НАТО, возрожденную главой Пентагона Ллойдом Остином.Этот вопрос, отметил эксперт, является самым сложным в отношениях между двумя странами. "Украина и расширение НАТО, вероятно, будут областями общих интересов и могут упросить переход к множеству сложных вопросов в дальнейшем", - сказал Эланд.Со своей стороны, бывший офицер ЦРУ Фил Джиральди сказал РИА Новости, что трудно представить, какие мосты США и Россия могли бы навести в будущем, учитывая взгляд Белого дома на происходящее в мире.Ранее сообщалось, что с Бернсом по телефону разговаривал президент РФ Владимир Путин, они обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. По данным источников CNN, глава ЦРУ ездил в Россию, чтобы обсудить украинский вопрос.

https://ria.ru/20211108/amerikantsy-1758010113.html

сша

россия

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2021

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сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, россия