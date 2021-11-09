https://ria.ru/20211109/spros-1758249631.html

Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть

Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть - РИА Новости, 09.11.2021

Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть

Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документу бумажному за первые 3 квартала этого года выросло почти на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:45

2021-11-09T15:45

2021-11-09T15:45

общество

федеральная нотариальная палата

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документу бумажному за первые 3 квартала этого года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Федеральная нотариальная палата.В ФНП напомнили, что это нотариальное действие позволяет переводить документ из бумажного вида в цифровой и обратно с сохранением его юридической силы. Эта услуга является самым быстрым и надежным способом передать документ в электронной форме, например, в другой город."Интерес к этому нотариальному действию стабильно возрастает год от года, особенно актуальным оно становится при нынешней сложной эпидемиологической ситуации, когда люди стремятся снизить количество перемещений и контактов", - отметили в ФНП.Еще одно нотариальное действие, популярность которого растет, – передача через нотариуса документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам.С начала 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тысяч человек, что более чем на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 40% - показатели первых трех кварталов "допандемийного" 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/notarius-1753626417.html

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общество, федеральная нотариальная палата, россия