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Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть
Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть - РИА Новости, 09.11.2021
Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть
Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документу бумажному за первые 3 квартала этого года выросло почти на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:45
2021-11-09T15:45
общество
федеральная нотариальная палата
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документу бумажному за первые 3 квартала этого года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Федеральная нотариальная палата.В ФНП напомнили, что это нотариальное действие позволяет переводить документ из бумажного вида в цифровой и обратно с сохранением его юридической силы. Эта услуга является самым быстрым и надежным способом передать документ в электронной форме, например, в другой город."Интерес к этому нотариальному действию стабильно возрастает год от года, особенно актуальным оно становится при нынешней сложной эпидемиологической ситуации, когда люди стремятся снизить количество перемещений и контактов", - отметили в ФНП.Еще одно нотариальное действие, популярность которого растет, – передача через нотариуса документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам.С начала 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тысяч человек, что более чем на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 40% - показатели первых трех кварталов "допандемийного" 2019 года.
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общество, федеральная нотариальная палата, россия
15:45 09.11.2021
 

Спрос на передачу электронных документов через нотариуса вырос на треть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкУказатель к нотариальной конторе
Указатель к нотариальной конторе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документу бумажному за первые 3 квартала этого года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Федеральная нотариальная палата.
В ФНП напомнили, что это нотариальное действие позволяет переводить документ из бумажного вида в цифровой и обратно с сохранением его юридической силы. Эта услуга является самым быстрым и надежным способом передать документ в электронной форме, например, в другой город.
Подпись документов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 07:00Авторы
Нотариус – это специалист, без которого не обойтись
"Интерес к этому нотариальному действию стабильно возрастает год от года, особенно актуальным оно становится при нынешней сложной эпидемиологической ситуации, когда люди стремятся снизить количество перемещений и контактов", - отметили в ФНП.
Еще одно нотариальное действие, популярность которого растет, – передача через нотариуса документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам.
"Интерес к нему возрос в прошлом году, когда многие организации ограничили прием посетителей из-за ограничительных мер, а в качестве альтернативы очному визиту предложили обращение в онлайн-формате, для которого часто требовалась квалифицированная цифровая подпись, которая есть далеко не у всех. Тогда именно отправка документов через нотариуса стала для многих единственным гарантированным способом обеспечить свои права путем своевременного направления документа или своевременно исполнить обязательства по предъявлению тех или иных бумаг", - пояснили в палате.
С начала 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тысяч человек, что более чем на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 40% - показатели первых трех кварталов "допандемийного" 2019 года.
 
ОбществоФедеральная нотариальная палатаРоссия
 
 
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