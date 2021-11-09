https://ria.ru/20211109/sovbez-1758271257.html
Путин на Совбезе предложил обсудить реализацию пограничной политики
Путин на Совбезе предложил обсудить реализацию пограничной политики - РИА Новости, 09.11.2021
Путин на Совбезе предложил обсудить реализацию пограничной политики
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить реализацию пограничной политики. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:58
2021-11-09T16:58
2021-11-09T17:11
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить реализацию пограничной политики.Путин отметил, что "здесь многое очень сделано за прошедшие годы"."Поговорим сейчас подробней", - добавил президент.
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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф
16:58 09.11.2021 (обновлено: 17:11 09.11.2021)
Путин на Совбезе предложил обсудить реализацию пограничной политики
Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию пограничной политики