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Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов

Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов - РИА Новости, 09.11.2021

Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов

Система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:54

2021-11-09T14:54

2021-11-09T15:00

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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