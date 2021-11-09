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Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов
Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов - РИА Новости, 09.11.2021
Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов
Система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:54
2021-11-09T14:54
2021-11-09T15:00
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:54 09.11.2021 (обновлено: 15:00 09.11.2021)
Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов
Мэр Москвы Собянин пообещал улучшить систему QR-кодов