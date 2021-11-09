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Россия и Белоруссия согласовывают признание сертификатов о вакцинации

Россия и Белоруссия согласовывают признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 09.11.2021

Россия и Белоруссия согласовывают признание сертификатов о вакцинации

Россия и Белоруссия согласовывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:34

2021-11-09T12:34

2021-11-09T15:13

общество

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минск

владимир семашко

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия согласовывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.По словам посла, примером союзнической поддержки является передача Белоруссии партии российской вакцины и организация её совместного производства на белорусской территории. "В настоящее время мы согласовываем механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19", - заявил Семашко в ходе экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".Кроме того, посол выразил благодарность России за снятие ограничений на перемещения граждан между Белоруссией и Россией авиационным и железнодорожным транспортом."Сегодня двусторонний пассажирский авиатрафик составляет порядка 85% от допандемийного. В железнодорожном сообщении мы практически восстановили прежние объемы и ждем решения о возобновлении прямого сообщения Минска с Мурманском и Архангельском", - добавил Семашко.

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