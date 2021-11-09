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Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад - РИА Новости, 09.11.2021
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:47
2021-11-09T12:47
2021-11-09T12:47
культура
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ."С гордостью сообщаем, что российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.14-я церемония награждения ежегодной премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards состоится 11 ноября в онлайн-формате. За несколько дней до церемонии, Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.Сергей Сельянов – руководитель и основатель кинокомпании СТВ, продюсер более чем 150 фильмов. Благодаря ему мировые зрители открыли для себя фильмы Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Павла Лунгина, Александра Рогожкина и других.
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сергей сельянов, новости культуры, кино и сериалы
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
Международная федерация ассоциации кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ.
"С гордостью сообщаем, что российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
14-я церемония награждения ежегодной премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards состоится 11 ноября в онлайн-формате. За несколько дней до церемонии, Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.
"Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни", - отмечает пресс-служба.
Сергей Сельянов – руководитель и основатель кинокомпании СТВ, продюсер более чем 150 фильмов. Благодаря ему мировые зрители открыли для себя фильмы Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Павла Лунгина, Александра Рогожкина и других.