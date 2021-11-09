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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/selyanov-1758198944.html
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад - РИА Новости, 09.11.2021
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад
Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:47
2021-11-09T12:47
культура
сергей сельянов
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ."С гордостью сообщаем, что российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.14-я церемония награждения ежегодной премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards состоится 11 ноября в онлайн-формате. За несколько дней до церемонии, Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.Сергей Сельянов – руководитель и основатель кинокомпании СТВ, продюсер более чем 150 фильмов. Благодаря ему мировые зрители открыли для себя фильмы Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Павла Лунгина, Александра Рогожкина и других.
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сергей сельянов, новости культуры, кино и сериалы
12:47 09.11.2021
 
Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад

Международная федерация ассоциации кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие IX фестиваля короткометражного кино "Короче"
Открытие IX фестиваля короткометражного кино Короче - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ.
"С гордостью сообщаем, что российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
14-я церемония награждения ежегодной премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards состоится 11 ноября в онлайн-формате. За несколько дней до церемонии, Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.
"Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни", - отмечает пресс-служба.
Сергей Сельянов – руководитель и основатель кинокомпании СТВ, продюсер более чем 150 фильмов. Благодаря ему мировые зрители открыли для себя фильмы Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Павла Лунгина, Александра Рогожкина и других.
Руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 12:59Культура
Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову
 
КультураСергей СельяновНовости культурыКино и сериалы
 
 
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