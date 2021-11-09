https://ria.ru/20211109/selyanov-1758198944.html

Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад

Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад - РИА Новости, 09.11.2021

Международная ассоциация кинопродюсеров наградила Сергея Сельянова за вклад

Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:47

2021-11-09T12:47

2021-11-09T12:47

культура

сергей сельянов

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF), сообщили в пресс-службе СТВ."С гордостью сообщаем, что российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.14-я церемония награждения ежегодной премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards состоится 11 ноября в онлайн-формате. За несколько дней до церемонии, Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.Сергей Сельянов – руководитель и основатель кинокомпании СТВ, продюсер более чем 150 фильмов. Благодаря ему мировые зрители открыли для себя фильмы Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Павла Лунгина, Александра Рогожкина и других.

https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746068829.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей сельянов, новости культуры, кино и сериалы