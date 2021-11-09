https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758169830.html

Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов

Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021

Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией намекнула на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:14

2021-11-09T10:14

2021-11-09T19:04

в мире

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саддам хусейн

мид польши

министерство обороны сша

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией намекнула на вторжение американцев и их союзников в Ирак в 2003 году."И против (43-го президента США Джорджа. — Прим. ред.) Буша — младшего с Пентагоном?" — поинтересовалась она в своем Telegram-канале.Ранее польский МИД призвал мировое сообщество немедленно принять меры против всех причастных к миграционному кризису.Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва сосредоточили там войска.Соединенные Штаты при президенте Буше-младшем вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна, у которого, по мнению западных стран, было оружие массового поражения. Но его так и нашли, что признали и в США.

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

сша

белоруссия

ирак

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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T10:14 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, белоруссия, ирак, саддам хусейн, мид польши, министерство обороны сша, джордж буш (младший), мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии