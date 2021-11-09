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Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов
Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021
Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией намекнула на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:14
2021-11-09T19:04
в мире
сша
белоруссия
ирак
саддам хусейн
мид польши
министерство обороны сша
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией намекнула на вторжение американцев и их союзников в Ирак в 2003 году."И против (43-го президента США Джорджа. — Прим. ред.) Буша — младшего с Пентагоном?" — поинтересовалась она в своем Telegram-канале.Ранее польский МИД призвал мировое сообщество немедленно принять меры против всех причастных к миграционному кризису.Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва сосредоточили там войска.Соединенные Штаты при президенте Буше-младшем вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна, у которого, по мнению западных стран, было оружие массового поражения. Но его так и нашли, что признали и в США.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html
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белоруссия
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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки.
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в мире, сша, белоруссия, ирак, саддам хусейн, мид польши, министерство обороны сша, джордж буш (младший), мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:14 09.11.2021 (обновлено: 19:04 09.11.2021)
 
Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов

Захарова напомнила о Буше-младшем после призыва Польши ввести санкции из-за мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией намекнула на вторжение американцев и их союзников в Ирак в 2003 году.
"И против (43-го президента США Джорджа. — Прим. ред.) Буша — младшего с Пентагоном?" — поинтересовалась она в своем Telegram-канале.
Ранее польский МИД призвал мировое сообщество немедленно принять меры против всех причастных к миграционному кризису.
Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу. Накануне несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва сосредоточили там войска.
Соединенные Штаты при президенте Буше-младшем вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна, у которого, по мнению западных стран, было оружие массового поражения. Но его так и нашли, что признали и в США.
Нелегальные мигранты штурмуют белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:00
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
 
В миреСШАБелоруссияИракСаддам ХусейнМИД ПольшиМинистерство обороны СШАДжордж Буш (младший)Мария ЗахароваГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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