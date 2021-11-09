https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758318959.html
Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили
Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили - РИА Новости, 09.11.2021
Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили
Вашингтон призывает грузинское правительство достойно обращаться с находящимся в тюрьме бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, заявил представитель... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:45
2021-11-09T22:45
2021-11-09T22:45
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нед прайс
задержание саакашвили в грузии
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Вашингтон призывает грузинское правительство достойно обращаться с находящимся в тюрьме бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс."Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм", - заявил Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что США следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.По словам Прайса, Вашингтон призывает предоставлять Саакашвили адекватные медицинские меры.
https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758140641.html
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в мире, грузия, сша, вашингтон (город), нед прайс, задержание саакашвили в грузии
Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили
Госдеп призвал Грузию обращаться с Саакашвили с соблюдением международных норм