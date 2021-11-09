https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758232183.html

В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили

В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили - РИА Новости, 09.11.2021

В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили

Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября в 12.00 мск, пройдет ли процесс в зале... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:27

2021-11-09T14:27

2021-11-09T14:58

в мире

задержание саакашвили в грузии

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября в 12.00 мск, пройдет ли процесс в зале суда или в Глданской тюрьме, пока не известно.В понедельник вечером власти Грузии сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику."Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении Тбилисского суда. Судебный процесс касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома телекомпании "Имеди".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html

https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html

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