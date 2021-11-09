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В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили
В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили - РИА Новости, 09.11.2021
В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили
Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября в 12.00 мск, пройдет ли процесс в зале... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:27
2021-11-09T14:58
в мире
задержание саакашвили в грузии
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября в 12.00 мск, пройдет ли процесс в зале суда или в Глданской тюрьме, пока не известно.В понедельник вечером власти Грузии сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику."Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении Тбилисского суда. Судебный процесс касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома телекомпании "Имеди".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html
https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html
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в мире, задержание саакашвили в грузии, грузия, михаил саакашвили
14:27 09.11.2021 (обновлено: 14:58 09.11.2021)
 
В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили

Первое заседание суда по делу Саакашвили состоится в Грузии 10 ноября

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября в 12.00 мск, пройдет ли процесс в зале суда или в Глданской тюрьме, пока не известно.
В понедельник вечером власти Грузии сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику.
Стоп-кадр с видеозаписи, где бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 08:00
"Аферист и симулянт". Почему "голодающего" Саакашвили нигде не ждут
"Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении Тбилисского суда. Судебный процесс касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома телекомпании "Имеди".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 20:55
Девушка Саакашвили обратилась к властям Грузии
 
В миреЗадержание Саакашвили в ГрузииГрузияМихаил Саакашвили
 
 
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