В Румынии поддержали идею военного присутствия США в Черноморском регионе
В МИД Румынии поддержали идею расширить военное присутствие США в Черноморском регионе
© Фото : @USNavyEurope/TwitterБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что необходимо увеличить военное присутствие США во всем Черноморском регионе.
Ауреску находится с визитом в Вашингтоне, где принимает участие в диалоге "Безопасность и сотрудничество на Черном море", организованном Атлантическим советом США.
"Я выразил готовность Румынии участвовать в разработке стратегии США в районе Черного моря, и я уже отправил некоторые предварительные идеи. Я считаю важным иметь многосторонний подход к безопасности на Черном море... Я считаю, что американское военное присутствие в регионе, как войск, так и техники, должно быть увеличено не только в Румынии, но и в южной части Восточного фланга", - цитирует Ауреску румынский канал Digi24.
По его словам, ситуация в черноморском регионе оказывает серьезное влияние на трансатлантические отношения в целом. Ауреску отметил, что "в последние три десятилетия Черное море было зоной конфликта".
"Эта тенденция, к сожалению, сохраняется, если мы посмотрим на то, что произошло в этом году, например, в апреле, когда мы стали свидетелями массового развертывания российских войск, возможно, самого крупного такого развертывания со времен холодной войны в регионе, там осталось много оборудования. Это тревожная вещь, которая должна волновать всех нас, не только страны региона, но и НАТО", - заявил министр.
Он подчеркнул, что риск новым вызовам безопасности в регионе остается высоким. Ауреску полагает, что это нужно это учитывать и работать над восстановлением безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.