https://ria.ru/20211109/rumyniya-1758318539.html

В Румынии поддержали идею военного присутствия США в Черноморском регионе

В Румынии поддержали идею военного присутствия США в Черноморском регионе - РИА Новости, 09.11.2021

В Румынии поддержали идею военного присутствия США в Черноморском регионе

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что необходимо увеличить военное присутствие США во всем Черноморском регионе. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T22:35

2021-11-09T22:35

2021-11-09T22:35

присутствие кораблей нато в черном море

сша

вашингтон (город)

румыния

сергей шойгу

дмитрий песков

атлантический совет

нато

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что необходимо увеличить военное присутствие США во всем Черноморском регионе.Ауреску находится с визитом в Вашингтоне, где принимает участие в диалоге "Безопасность и сотрудничество на Черном море", организованном Атлантическим советом США.По его словам, ситуация в черноморском регионе оказывает серьезное влияние на трансатлантические отношения в целом. Ауреску отметил, что "в последние три десятилетия Черное море было зоной конфликта"."Эта тенденция, к сожалению, сохраняется, если мы посмотрим на то, что произошло в этом году, например, в апреле, когда мы стали свидетелями массового развертывания российских войск, возможно, самого крупного такого развертывания со времен холодной войны в регионе, там осталось много оборудования. Это тревожная вещь, которая должна волновать всех нас, не только страны региона, но и НАТО", - заявил министр.Он подчеркнул, что риск новым вызовам безопасности в регионе остается высоким. Ауреску полагает, что это нужно это учитывать и работать над восстановлением безопасности и стабильности в Черноморском регионе.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211109/ssha-1758250859.html

https://ria.ru/20211109/flot-1758217736.html

сша

вашингтон (город)

румыния

черное море

россия

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присутствие кораблей нато в черном море, сша, вашингтон (город), румыния, сергей шойгу, дмитрий песков, атлантический совет , нато, черное море, богдан ауреску, россия