https://ria.ru/20211109/rosgvardeets-1758254482.html

Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца

Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца - РИА Новости, 09.11.2021

Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца

Мосгорсуд признал законным двухлетний приговор члену столичной УИК Роману Пичужину по делу о применении насилия против правоохранителя на несанкционированной... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:08

2021-11-09T16:08

2021-11-09T18:47

происшествия

москва

омон россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756805400_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_8f1c97bd8208438ffec4b28c6911bfe7.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным двухлетний приговор члену столичной УИК Роману Пичужину по делу о применении насилия против правоохранителя на несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде.Мещанский суд Москвы в конце июня приговорил Пичужина к двум годам колонии общего режима.Члена участковой избирательной комиссии Москвы №2990 в Северном Тушино Романа Пичужина задержали из-за нападения на сотрудника ОМОН во время несогласованной акции в Москве 31 января.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), порче имущества (ст. 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (ст. 151.2 УК РФ).

https://ria.ru/20210616/rosgvardeets-1737235255.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, омон россии, россия