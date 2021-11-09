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Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца
Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца - РИА Новости, 09.11.2021
Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца
Мосгорсуд признал законным двухлетний приговор члену столичной УИК Роману Пичужину по делу о применении насилия против правоохранителя на несанкционированной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:08
2021-11-09T18:47
происшествия
москва
омон россии
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным двухлетний приговор члену столичной УИК Роману Пичужину по делу о применении насилия против правоохранителя на несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде.Мещанский суд Москвы в конце июня приговорил Пичужина к двум годам колонии общего режима.Члена участковой избирательной комиссии Москвы №2990 в Северном Тушино Романа Пичужина задержали из-за нападения на сотрудника ОМОН во время несогласованной акции в Москве 31 января.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), порче имущества (ст. 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (ст. 151.2 УК РФ).
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происшествия, москва, омон россии, россия
16:08 09.11.2021 (обновлено: 18:47 09.11.2021)
 
Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца

Суд признал законным приговор члену УИК по делу о нападении на ОМОНовца на акции в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН
Сотрудники ОМОН - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным двухлетний приговор члену столичной УИК Роману Пичужину по делу о применении насилия против правоохранителя на несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Мещанского районного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Мещанский суд Москвы в конце июня приговорил Пичужина к двум годам колонии общего режима.
Члена участковой избирательной комиссии Москвы №2990 в Северном Тушино Романа Пичужина задержали из-за нападения на сотрудника ОМОН во время несогласованной акции в Москве 31 января.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), порче имущества (ст. 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (ст. 151.2 УК РФ).
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 14:58
В Томске мужчина ранил росгвардейца
 
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