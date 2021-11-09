https://ria.ru/20211109/roboty-1758278606.html

В "Энергии" предложили создать роботы-оранжереи для межпланетных полетов

В "Энергии" предложили создать роботы-оранжереи для межпланетных полетов - РИА Новости, 09.11.2021

В "Энергии" предложили создать роботы-оранжереи для межпланетных полетов

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предлагают создать и отправить на орбиту оранжерею "Ладья" нового поколения, а на ее основе в будущем РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:25

2021-11-09T17:25

2021-11-09T17:25

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роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предлагают создать и отправить на орбиту оранжерею "Ладья" нового поколения, а на ее основе в будущем разработать роботы-оранжереи, которые будут управляться дистанционно с Земли."Оранжерея "Ладья" также может стать основой для продолжения проведения экспериментов, связанных с исследованиями в области выращивания растений в условиях невесомости", - говорится в тезисах доклада, который инженеры РКК "Энергия" представили на Научно-технической конференции ученых и специалистов предприятия.Основой "Ладьи" является рама. Внутри нее создан общий объем для листовой части растений. В нижней части крепятся четыре корневых модуля, а верхней – четыре световых модуля. Передняя часть закрывается откидной прозрачной дверкой, а в верхней части рамы крепится робототехнический модуль с тележкой.Наработки по "Ладье", по замыслу разработчиков, в дальнейшем можно будет использовать для создания систем жизнеобеспечения планетных станций или межпланетных космических кораблях.Оранжереи будущего будут оснащены усовершенствованными корневыми модулями, в них будут интегрированы робототехнические системы. Кроме того, как отмечается в тезисах, такими "теплицами" можно будет управлять дистанционно с Земли, чтобы исключить участие космонавтов в выращивании растений.В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на МКС не была доставлена российская оранжерея "Лада-2".В 2018 году головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш сообщал о разработке оранжереи "Витацикл-Т" барабанного типа, которая могла бы выращивать 250 граммов салата каждые четыре дня.Заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев отмечал в интервью РИА Новости, что облик оранжереи на замену "Ладе-2" проработан, но финансирование разработки на данный момент не ведется.

https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html

https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)