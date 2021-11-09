https://ria.ru/20211109/revaktsinatsiya-1758151276.html
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего — "Спутником", сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:27
2021-11-09T03:27
2021-11-09T03:42
распространение коронавируса
общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_0:50:3039:1759_1920x0_80_0_0_ee15b4cfcb7b3a48cbbbf862c36f9798.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего — "Спутником", сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела."Наиболее эффективная вакцина, которая у нас есть в стране для предотвращения тяжелого течения болезни, от летального исхода и от заболевания, на данном этапе — это вакцина "Спутник", — заключил Тимаков.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2390d28da8012b665e3a0f6c89a25df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
03:27 09.11.2021 (обновлено: 03:42 09.11.2021)
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
Врач-инфекционист Тимаков: ревакцинироваться от COVID-19 эффективнее всего "Спутником"