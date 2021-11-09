https://ria.ru/20211109/revaktsinatsiya-1758151276.html

Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19

Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего — "Спутником", сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:27

2021-11-09T03:27

2021-11-09T03:42

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вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего — "Спутником", сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела."Наиболее эффективная вакцина, которая у нас есть в стране для предотвращения тяжелого течения болезни, от летального исхода и от заболевания, на данном этапе — это вакцина "Спутник", — заключил Тимаков.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"