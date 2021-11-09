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Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"
Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара" - РИА Новости, 09.11.2021
Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"
Жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который использовал кадр из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", поступили в Челябинское УФАС России от... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:20
2021-11-09T11:20
общество
челябинская область
челябинск
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который использовал кадр из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", поступили в Челябинское УФАС России от пользователей соцсетей, сообщает во вторник пресс-служба регионального УФАС.В Челябинское УФАС России поступают обращения на рекламу с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара"."По мнению пользователей социальных сетей, в которых распространяется данная информация, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. В рекламе автомобильного интернет-портала используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил кадр не на Дроме…" и "Дром – продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене", - говорится в сообщении.По данным челябинского УФАС России, администратором портала "Дром" является ООО "Амаяма Авто", зарегистрированное во Владивостоке, в связи с этим управление готовит запрос в ЦА ФАС России о получении полномочий на рассмотрение данной рекламы, поясняется в сообщении.
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челябинская область
челябинск
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общество, челябинская область, челябинск, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
11:20 09.11.2021
 
Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

Жители пожаловались в Челябинское УФАС на рекламу товаров с кадром из "Игры в кальмара"

© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который использовал кадр из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", поступили в Челябинское УФАС России от пользователей соцсетей, сообщает во вторник пресс-служба регионального УФАС.
В Челябинское УФАС России поступают обращения на рекламу с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара".
© УФАС по Челябинской областиРеклама автомобильного интернет-портала с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара"
Реклама автомобильного интернет-портала с отсылкой к сериалу Игра в кальмара
© УФАС по Челябинской области
Реклама автомобильного интернет-портала с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара"
"По мнению пользователей социальных сетей, в которых распространяется данная информация, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. В рекламе автомобильного интернет-портала используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил кадр не на Дроме…" и "Дром – продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене", - говорится в сообщении.
По данным челябинского УФАС России, администратором портала "Дром" является ООО "Амаяма Авто", зарегистрированное во Владивостоке, в связи с этим управление готовит запрос в ЦА ФАС России о получении полномочий на рассмотрение данной рекламы, поясняется в сообщении.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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Кровь, кишки и пирожки. Почему весь мир смотрит "Игру в кальмара"
 
ОбществоЧелябинская областьЧелябинскФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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