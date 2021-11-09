https://ria.ru/20211109/reklama-1758183412.html

Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара" - РИА Новости, 09.11.2021

Жители Челябинска пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

Жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который использовал кадр из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", поступили в Челябинское УФАС России от... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:20

2021-11-09T11:20

2021-11-09T11:20

общество

челябинская область

челябинск

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который использовал кадр из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", поступили в Челябинское УФАС России от пользователей соцсетей, сообщает во вторник пресс-служба регионального УФАС.В Челябинское УФАС России поступают обращения на рекламу с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара"."По мнению пользователей социальных сетей, в которых распространяется данная информация, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. В рекламе автомобильного интернет-портала используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил кадр не на Дроме…" и "Дром – продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене", - говорится в сообщении.По данным челябинского УФАС России, администратором портала "Дром" является ООО "Амаяма Авто", зарегистрированное во Владивостоке, в связи с этим управление готовит запрос в ЦА ФАС России о получении полномочий на рассмотрение данной рекламы, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

челябинская область

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, челябинск, федеральная антимонопольная служба (фас россии)