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Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов
Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов - РИА Новости, 09.11.2021
Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов
Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:35
2021-11-09T22:50
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции... Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии", - заявил Макрон в обращении к нации во вторник.Ранее СМИ сообщили, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Авторы статьи считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальному потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.
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в мире, франция, эммануэль макрон
22:35 09.11.2021 (обновлено: 22:50 09.11.2021)
 
Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов

Макрон: Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов

© Depositphotos / fineartЧасть ускорителя
Часть ускорителя - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / fineart
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции... Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии", - заявил Макрон в обращении к нации во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Авторы статьи считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальному потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.
Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.
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