22:35 09.11.2021 (обновлено: 22:50 09.11.2021)
Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов
Макрон: Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции... Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии", - заявил Макрон в обращении к нации во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Авторы статьи считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальному потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.
Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.
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