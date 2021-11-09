https://ria.ru/20211109/proverka-1758192038.html

Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье

Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2021

Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье

Более 700 исследований хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям провели в Подмосковье за 9 месяцев 2021 РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 700 исследований хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям провели в Подмосковье за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора."Забраковано 48 партий хлебобулочной продукции, объемом более 100 килограмм", - говорится в сообщении.Основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали: неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре и реализация готовой продукции с истекшими сроками годности.При этом проб хлебобулочных изделий, не отвечающих требованиям по содержанию микробиологических загрязнителей, не выявлено.

https://ria.ru/20211109/stroyka-1758178047.html

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