https://ria.ru/20211109/proverka-1758192038.html
Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье
Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2021
Итоги проверки хлебобулочных изделий за 9 месяцев подвели в Подмосковье
Более 700 исследований хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям провели в Подмосковье за 9 месяцев 2021 РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_702a24403e0c361b586daf070f92852e.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 700 исследований хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям провели в Подмосковье за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора."Забраковано 48 партий хлебобулочной продукции, объемом более 100 килограмм", - говорится в сообщении.Основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали: неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре и реализация готовой продукции с истекшими сроками годности.При этом проб хлебобулочных изделий, не отвечающих требованиям по содержанию микробиологических загрязнителей, не выявлено.
https://ria.ru/20211109/stroyka-1758178047.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_acbc53cb2328227629abe93a0a629fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)