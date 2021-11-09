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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211109/promproizvodstvo-1758201481.html
Индекс промпроизводства Тюменской области за январь-сентябрь вырос на 8,1%
Индекс промпроизводства Тюменской области за январь-сентябрь вырос на 8,1% - РИА Новости, 09.11.2021
Индекс промпроизводства Тюменской области за январь-сентябрь вырос на 8,1%
За январь-сентябрь 2021 года индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 8,1 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:27
2021-11-09T12:27
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. За январь-сентябрь 2021 года индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 8,1 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 115,8 %. По этому показателю регион занимает десятое место среди субъектов Российской Федерации.Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 142,5 % к уровню января-сентября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,6 %, прочих готовых изделий – 140,3 %, бумаги и бумажных изделий – 127,8 %, электрооборудования – 124,5 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 124,1 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,3 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 115,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 114,1 %, производстве мебели – 109,6 %, металлургическом производстве – 106,7 %.
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экономика, тюменская область, александр моор, россия
12:27 09.11.2021
 

Индекс промпроизводства Тюменской области за январь-сентябрь вырос на 8,1%

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. За январь-сентябрь 2021 года индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 8,1 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.
Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 115,8 %. По этому показателю регион занимает десятое место среди субъектов Российской Федерации.
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 142,5 % к уровню января-сентября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,6 %, прочих готовых изделий – 140,3 %, бумаги и бумажных изделий – 127,8 %, электрооборудования – 124,5 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 124,1 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,3 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 115,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 114,1 %, производстве мебели – 109,6 %, металлургическом производстве – 106,7 %.
"Поступательный рост промышленного производства – важнейшая гарантия благополучия региона и его жителей. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию уже действующих и созданию новых современных производств", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 14:23Тюменская область
Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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