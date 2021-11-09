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В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории
В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории - РИА Новости, 09.11.2021
В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории
Более 40 детей обратились за медицинской помощью в санатории "Изоплит" Екатеринбурга, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:41
2021-11-09T17:41
2021-11-09T17:41
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Более 40 детей обратились за медицинской помощью в санатории "Изоплит" Екатеринбурга, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.Ведомство не уточняет, симптомы какой инфекции были у детей.В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению должностными лицами санатория требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременности оказания медицинской помощи.Отмечается, что проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила в санатории нарушения санитарных норм и правил.
https://ria.ru/20211103/otravlenie-1757552172.html
екатеринбург
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории
Более 40 детей с признаками инфекции обратились за медпомощью в санатории Екатеринбурга