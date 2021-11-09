https://ria.ru/20211109/prokuratura-1758281629.html

В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории

В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории - РИА Новости, 09.11.2021

В Свердловской области более 40 детей отравились в санатории

Более 40 детей обратились за медицинской помощью в санатории "Изоплит" Екатеринбурга, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:41

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Более 40 детей обратились за медицинской помощью в санатории "Изоплит" Екатеринбурга, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.Ведомство не уточняет, симптомы какой инфекции были у детей.В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению должностными лицами санатория требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременности оказания медицинской помощи.Отмечается, что проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила в санатории нарушения санитарных норм и правил.

https://ria.ru/20211103/otravlenie-1757552172.html

екатеринбург

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество