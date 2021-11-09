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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 09.11.2021
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:50
2021-11-09T23:50
происшествия
вольск
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным следствия, они умерли от отравления угарным газом, при этом очаг возгорания располагался на кухне в месте нахождения конструкции вытяжки.
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вольск
саратовская область
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происшествия, вольск, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
23:50 09.11.2021
 
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Саратовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 9 ноября 2021 года около 21.00 (20.00 мск) произошло возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Фирстова в городе Вольске. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня в комнате на полу обнаружено тело 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, они умерли от отравления угарным газом, при этом очаг возгорания располагался на кухне в месте нахождения конструкции вытяжки.
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