https://ria.ru/20211109/pozhar-1758322356.html

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 09.11.2021

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:50

2021-11-09T23:50

2021-11-09T23:50

происшествия

вольск

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным следствия, они умерли от отравления угарным газом, при этом очаг возгорания располагался на кухне в месте нахождения конструкции вытяжки.

https://ria.ru/20211109/pozhar-1758269598.html

вольск

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вольск, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия