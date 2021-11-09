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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 09.11.2021
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:50
2021-11-09T23:50
2021-11-09T23:50
происшествия
вольск
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в городе Вольске Саратовской области во вторник вечером унес жизни двух человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным следствия, они умерли от отравления угарным газом, при этом очаг возгорания располагался на кухне в месте нахождения конструкции вытяжки.
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происшествия, вольск, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Саратовской области