https://ria.ru/20211109/poteplenie-1758275220.html

В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление

В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление - РИА Новости, 09.11.2021

В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление

В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:15

2021-11-09T17:15

2021-11-09T17:15

наука

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

глобальное потепление

земля

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы для создания флотилии солнечно-парусных кораблей, которые охладят Землю за счет отражения солнечного света.Такую идею можно почерпнуть в тезисах доклада, представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия"."Размещение флотилии солнечно-парусных кораблей в зоне … фотогравитационного солнечно-земного поля (примерно 2,57 млн километров от Земли в сторону Солнца) позволит уменьшить поток солнечной энергии к Земле и, соответственно, ее глобальную температуру", - указано в докладе.Освоение Луны и создание флотилии авторы доклада предлагают провести в три стадии. Для завершения первой стадии необходимо создание автономно функционирующей лунной базы, позволяющей проводить научные исследования и отработку технологий по созданию промышленной инфраструктуры для использования лунных ресурсов.На второй стадии предлагается развить энергетическую, добывающую, перерабатывающую, производственную и другие отрасли промышленной инфраструктуры, а также создать транспортные системы, в том числе с грузопотоком, в направлении Луна-Земля.Третья стадия включает дальнейшее развитие промышленной инфраструктуры для использования более широкого спектра ресурсов Луны и создания окололунного орбитального сборочного производства крупногабаритных космических конструкций, на котором и будет произведена флотилия солнечно-парусных кораблей.Однако, как отмечают авторы, для начала "целесообразно создание маломасштабного исследовательского солнечно-парусного корабля и проведение математического моделирования предложенной концепции для подтверждения ее реализуемости".

https://ria.ru/20211031/poteplenie-1757090267.html

https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, глобальное потепление, земля