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Наука
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В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление - РИА Новости, 09.11.2021
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:15
2021-11-09T17:15
наука
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
глобальное потепление
земля
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы для создания флотилии солнечно-парусных кораблей, которые охладят Землю за счет отражения солнечного света.Такую идею можно почерпнуть в тезисах доклада, представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия"."Размещение флотилии солнечно-парусных кораблей в зоне … фотогравитационного солнечно-земного поля (примерно 2,57 млн километров от Земли в сторону Солнца) позволит уменьшить поток солнечной энергии к Земле и, соответственно, ее глобальную температуру", - указано в докладе.Освоение Луны и создание флотилии авторы доклада предлагают провести в три стадии. Для завершения первой стадии необходимо создание автономно функционирующей лунной базы, позволяющей проводить научные исследования и отработку технологий по созданию промышленной инфраструктуры для использования лунных ресурсов.На второй стадии предлагается развить энергетическую, добывающую, перерабатывающую, производственную и другие отрасли промышленной инфраструктуры, а также создать транспортные системы, в том числе с грузопотоком, в направлении Луна-Земля.Третья стадия включает дальнейшее развитие промышленной инфраструктуры для использования более широкого спектра ресурсов Луны и создания окололунного орбитального сборочного производства крупногабаритных космических конструкций, на котором и будет произведена флотилия солнечно-парусных кораблей.Однако, как отмечают авторы, для начала "целесообразно создание маломасштабного исследовательского солнечно-парусного корабля и проведение математического моделирования предложенной концепции для подтверждения ее реализуемости".
https://ria.ru/20211031/poteplenie-1757090267.html
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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, глобальное потепление, земля
17:15 09.11.2021
 
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление

В РКК "Энергия" придумали, как остановить глобальное потепление: нужен космический флот

© Pixabay LicenseГлобальная катастрофа
Глобальная катастрофа
© Pixabay License
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы для создания флотилии солнечно-парусных кораблей, которые охладят Землю за счет отражения солнечного света.
Такую идею можно почерпнуть в тезисах доклада, представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия".
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"Размещение флотилии солнечно-парусных кораблей в зоне … фотогравитационного солнечно-земного поля (примерно 2,57 млн километров от Земли в сторону Солнца) позволит уменьшить поток солнечной энергии к Земле и, соответственно, ее глобальную температуру", - указано в докладе.
Освоение Луны и создание флотилии авторы доклада предлагают провести в три стадии. Для завершения первой стадии необходимо создание автономно функционирующей лунной базы, позволяющей проводить научные исследования и отработку технологий по созданию промышленной инфраструктуры для использования лунных ресурсов.
На второй стадии предлагается развить энергетическую, добывающую, перерабатывающую, производственную и другие отрасли промышленной инфраструктуры, а также создать транспортные системы, в том числе с грузопотоком, в направлении Луна-Земля.
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Однако, как отмечают авторы, для начала "целесообразно создание маломасштабного исследовательского солнечно-парусного корабля и проведение математического моделирования предложенной концепции для подтверждения ее реализуемости".
 
НаукаРоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаГлобальное потеплениеЗемля
 
 
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