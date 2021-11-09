https://ria.ru/20211109/poteplenie-1758275220.html
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление - РИА Новости, 09.11.2021
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:15
2021-11-09T17:15
2021-11-09T17:15
наука
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
глобальное потепление
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756662442_59:0:1862:1014_1920x0_80_0_0_03e26a7a4b20dfa2778b0881d3a6347d.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле: нужно использовать лунные ресурсы для создания флотилии солнечно-парусных кораблей, которые охладят Землю за счет отражения солнечного света.Такую идею можно почерпнуть в тезисах доклада, представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия"."Размещение флотилии солнечно-парусных кораблей в зоне … фотогравитационного солнечно-земного поля (примерно 2,57 млн километров от Земли в сторону Солнца) позволит уменьшить поток солнечной энергии к Земле и, соответственно, ее глобальную температуру", - указано в докладе.Освоение Луны и создание флотилии авторы доклада предлагают провести в три стадии. Для завершения первой стадии необходимо создание автономно функционирующей лунной базы, позволяющей проводить научные исследования и отработку технологий по созданию промышленной инфраструктуры для использования лунных ресурсов.На второй стадии предлагается развить энергетическую, добывающую, перерабатывающую, производственную и другие отрасли промышленной инфраструктуры, а также создать транспортные системы, в том числе с грузопотоком, в направлении Луна-Земля.Третья стадия включает дальнейшее развитие промышленной инфраструктуры для использования более широкого спектра ресурсов Луны и создания окололунного орбитального сборочного производства крупногабаритных космических конструкций, на котором и будет произведена флотилия солнечно-парусных кораблей.Однако, как отмечают авторы, для начала "целесообразно создание маломасштабного исследовательского солнечно-парусного корабля и проведение математического моделирования предложенной концепции для подтверждения ее реализуемости".
https://ria.ru/20211031/poteplenie-1757090267.html
https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756662442_284:0:1636:1014_1920x0_80_0_0_b56c60dc44039e5e64ab687c467568e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, глобальное потепление, земля
В "Энергии" придумали, как остановить глобальное потепление
В РКК "Энергия" придумали, как остановить глобальное потепление: нужен космический флот
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос
") придумали, как предотвратить дальнейшее потепление на Земле
: нужно использовать лунные ресурсы для создания флотилии солнечно-парусных кораблей, которые охладят Землю за счет отражения солнечного света.
Такую идею можно почерпнуть в тезисах доклада, представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации "Энергия".
"Размещение флотилии солнечно-парусных кораблей в зоне … фотогравитационного солнечно-земного поля (примерно 2,57 млн километров от Земли в сторону Солнца) позволит уменьшить поток солнечной энергии к Земле и, соответственно, ее глобальную температуру", - указано в докладе.
Освоение Луны
и создание флотилии авторы доклада предлагают провести в три стадии. Для завершения первой стадии необходимо создание автономно функционирующей лунной базы, позволяющей проводить научные исследования и отработку технологий по созданию промышленной инфраструктуры для использования лунных ресурсов.
На второй стадии предлагается развить энергетическую, добывающую, перерабатывающую, производственную и другие отрасли промышленной инфраструктуры, а также создать транспортные системы, в том числе с грузопотоком, в направлении Луна-Земля.
Третья стадия включает дальнейшее развитие промышленной инфраструктуры для использования более широкого спектра ресурсов Луны и создания окололунного орбитального сборочного производства крупногабаритных космических конструкций, на котором и будет произведена флотилия солнечно-парусных кораблей.
Однако, как отмечают авторы, для начала "целесообразно создание маломасштабного исследовательского солнечно-парусного корабля и проведение математического моделирования предложенной концепции для подтверждения ее реализуемости".