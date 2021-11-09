https://ria.ru/20211109/postradavshie-1758159615.html
Сахалинские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Сахалинские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.11.2021
Сахалинские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
У четверых пассажиров автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Южно-Сахалинске, диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:44
2021-11-09T08:44
2021-11-09T08:44
происшествия
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости. У четверых пассажиров автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Южно-Сахалинске, диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.Пятеро пациентов, по данным пресс-службы, направлены в областную клиническую больницу для дальнейшей диагностики и уточнения диагноза, один пациент доставлен в травмпункт.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в котором было 20 пассажиров. По информации мэрии, пострадали восемь человек.По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.Мэрия открыла горячую линию для пострадавших и свидетелей аварии.
https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
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происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалинские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Четыре человека получили травмы головы после ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине